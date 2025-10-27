英超｜利物浦4連敗即傳搵高普出山　加歷查：現在處於危機

利物浦在周末的英超聯賽，以2:3不敵賓福特之後，球隊連續4場聯賽輸波。前紅軍守將的加歷查（Jamie Carragher），在節目上直言利物浦正處於危機之中。雖然主帥史洛治（Arne Slot）目前仍獲得球會的信任，不過若未能扭轉頹勢，外國媒體已猜測，前紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）正準備回朝。

紅軍在周中的歐聯取回了一場勝仗，但聯賽卻是作客不敵賓福特。球隊已跌落聯賽第6，比開季欠順的曼聯要低。加歷查在天空電視台上表示：「連輸4場比賽，而且是給賓福特會是一場災難。看到這支上屆冠軍在夏天花費如此多，這意味着利物浦現在正處於危機之中。現在有很多認真的問題需要球員與教練團在更衣室內，以及領隊與上層的人需要思考。當他們看到自己的開銷，他們渴望是更多。利物浦要檢視他們在體能上，以及高度上的問題，因為在我而言，他們現在並不足夠。」