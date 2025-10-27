熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
體育
2025-10-27 15:45:35

英超｜利物浦4連敗即傳搵高普出山　加歷查：現在處於危機

利物浦主帥史洛治。(路透社)

利物浦主帥史洛治。(路透社)

利物浦在周末的英超聯賽，以2:3不敵賓福特之後，球隊連續4場聯賽輸波。前紅軍守將的加歷查（Jamie Carragher），在節目上直言利物浦正處於危機之中。雖然主帥史洛治（Arne Slot）目前仍獲得球會的信任，不過若未能扭轉頹勢，外國媒體已猜測，前紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）正準備回朝。

紅軍在周中的歐聯取回了一場勝仗，但聯賽卻是作客不敵賓福特。球隊已跌落聯賽第6，比開季欠順的曼聯要低。加歷查在天空電視台上表示：「連輸4場比賽，而且是給賓福特會是一場災難。看到這支上屆冠軍在夏天花費如此多，這意味着利物浦現在正處於危機之中。現在有很多認真的問題需要球員與教練團在更衣室內，以及領隊與上層的人需要思考。當他們看到自己的開銷，他們渴望是更多。利物浦要檢視他們在體能上，以及高度上的問題，因為在我而言，他們現在並不足夠。」

沙拿的表現未能挽救利物浦頹勢。(路透社)

沙拿的表現未能挽救利物浦頹勢。(路透社)

與加歷查一起做節目的前曼聯隊長加利尼維利（Gary Neville）表示：「史洛治的利物浦，提醒了我老家的曼聯。在看到他們的入球能力我們曾為之瘋狂，不過實際卻是問題多多。沙拿（穆罕默德沙拿，Mohamed Salah）、伊傑迪基（Hugo Ekitike）、華迪斯（科利安華迪斯，Florian Wirtz）、伊沙克（阿歷山大伊沙克，Alexander Isak）、加普（Cody Gakpo）還有其他，他們的表現可以爭取到入球。但其他人的責任是保持穩定，不能總是給對手有空位，暴露在外。這聽起來像是從零開始，但有時你必須這樣做。當一切都處於瘋狂而混亂時，就像利物浦現在一樣情況，你需要找到堅實的基礎。」

加利仔：後防曝露空位太多

加利仔表示：「這表示要將球員們放在那裡，保持後防4個的緊密，避免露出空位，在單對單的對決要贏，在處理死球要贏，還要避免輕易就失球。向前進攻快一點，停止從中場才發動攻勢。打得直接一點，要明白前面3個有能力幫你贏得比賽。這或許是時候史洛治要簡化事情，如果繼續讓卻基斯（Milos Kerkez）打左閘，巴特利（干拿巴特利，Conor Bradley）打右閘，他們會在中場曝露空位，然後他們會繼續得出這結果。」加利仔續指出：「這不是一時間的情況，已經變成了憂慮。他們不能落後阿仙奴7至8分。」

隨着紅軍的連敗，史洛治的位置也受到關注。英國的網媒就表示，球會仍然信任史洛治，但是當情況惡化，球隊也在尋求替代方案。報道指：「利物浦官方確實已在憂慮球隊的表示，這不只是賽果。我們的消息是，球隊在考慮讓高普有個盛大的回歸。不過到現在，他們未有聯絡。」報道稱，利物浦如果找來高普，這位德國籍教頭也有可能出山。事實上，紅軍今夏引進伊沙克、華迪斯、伊傑迪基、卻基斯、謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）及利安尼（Giovanni Leoni）已花費4.829億歐元以爭取聯賽衞冕。

