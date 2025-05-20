英超｜收拾心情爭歐聯席位 曼城主場謝幕必拔「茅」

自2017年以來首次沒有重要獎盃落袋的「藍月」，正經歷失敗的一個球季；但若然今屆連前五名都不保，無法參加來屆歐聯，更會是球會的大災難。正當球隊受挫水晶宮，連續兩屆英足盃決賽失手，其他前列分子在剛一輪聯賽贏多輸少，令餘下3個歐聯席位，將由暫時排第3位起的紐卡素、車路士、阿士東維拉、曼城及諾定咸森林爭逐，相當緊湊。

連續兩屆失手英足盃的「藍月」曼城，隨即要忘掉傷悲，在英超迎戰般尼茅夫，求季內最後一次於主場伊蒂哈德球場出擊，全取3分，以穩固歐聯席位，奪取重要的安慰獎。(球賽編號FB2039，5月21日03:00開賽)

曼城需要勝仗

當然少賽一場的曼城，爭歐聯席位的形勢上仍佔上風，球隊煞科日會作客富咸；但為免夜長夢多，今夜主場謝幕鬥般茅，贏波即重返三甲最穩妥。

主帥哥迪奧拿今場應會輪換陣容，上仗只列後備的門將艾達臣摩拉斯、中場尼高干沙利斯、馬菲紐尼斯及菲爾科頓，以及未有在大軍名單的翼衛歷高利維斯及占士麥亞堤，皆有機會在今場英超擔正；前線仍由艾寧夏蘭特及奧馬馬莫殊攻堅，足以在季尾霸氣十足的主場，摧毀對手鎮軍心。