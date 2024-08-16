2024/2025英超首輪兼首場賽事，由曼聯主場迎戰富咸，賽事在8月17日凌晨3時開賽。上季排名只有第八的曼聯雖然有英力士集團改革換陣，簽入四名新將，但未開季已有不少傷兵，防線兵源調動受限制，幾乎整個季前準備工作都被重要球員傷缺影響，令曼迷擔心會重蹈上季的「傷追人」魔咒。曼聯季前賽成績平平，更在社區盾互射12碼不敵曼城，敗走溫布萊球場。

迪歷特馬古尼或擔正

據《MEN Sport》報道曼聯球員傷病的最新動態，約路（Leny Yoro）、勞基梳爾（Luke Shaw）等多名球員因傷，英超首輪或缺陣。雖然仍未磨合，但馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）和馬薩奧利（Noussair Mazraoui），甚至荷蘭前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）3名新曼聯收購都有機會披甲。根據《曼徹斯特晚報》，三人之中迪歷特（Matthijs de Ligt）體能狀況較佳，對富咸有機會擔正。在梳爾與馬拉西亞受傷的前提下，左閘有機會由馬天尼斯出任正選，中堅組合為迪歷特（Matthijs de Ligt）及馬古尼。

1.連迪路夫（Victor Lindelof）

受傷情況：小腿拉傷

在曼聯對陣利物浦的季前賽中，瑞典中堅連迪路夫在中場休息時被換下。主教練滕哈格在賽後證實他小腿受傷。「冰人」對曼城的社區盾沒有上場。有機會缺陣3星期。

預計復出日期：未知。

2.約路（Leny Yoro）

受傷情況：骨折

夏季簽約的法國中堅約路在第二次出場時骨折，將缺席長達三個月。這名身價不菲的新年早前接受手術，據主教練滕哈格指，約路正在積極進行康復治療。

預計復出日期： 10月中下旬。

3.勞基梳爾（Luke Shaw）

受傷情況：小腿拉傷

曼聯周二宣布，左後衛勞基梳爾因小腿受傷將缺席新賽季開咧。曼聯在聲明中表示，梳爾有望在第一次國際賽期後上場，預計在九月中旬回歸。

預計復出日期： 9月14日