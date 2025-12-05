英超｜曼聯末段遭韋斯咸迫和　失升上前5機會

曼聯試圖追上前5的機會落空，在周四（4日）的英超獨腳戲，曼聯主場在比賽末段被韋斯咸迫和1:1，聯賽僅收獲1分，繼續排第8。曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）指球員在禁區內的能力不足。

周中聯賽快車，車路士與利物浦都先後失分，曼聯今次主場擊敗韋斯咸就可以升上聯賽第5，追至與車路士同分。不過球隊上半場還是未能尋獲破關之法，半場雙方互無紀錄。換邊後紅魔把握到機會，在58分鐘由達洛治（Diogo Dalot）取得逾2年來首個英超入球，為球隊取得領先。不過曼聯的領先優勢，在83分鐘消失，韋斯咸角球機會雖然被曼聯擋住，但是禁區內的馬加沙（Soungoutou Magassa）把握到皮球彈出不遠補中，為鎚仔幫追平，最終曼聯以1:1賽和韋斯咸各得1分。