英超｜曼聯末段遭韋斯咸迫和　失升上前5機會

曼聯試圖追上前5的機會落空，在周四（4日）的英超獨腳戲，曼聯主場在比賽末段被韋斯咸迫和1:1，聯賽僅收獲1分，繼續排第8。曼聯主帥艾摩廉（Ruben Amorim）指球員在禁區內的能力不足。
周中聯賽快車，車路士與利物浦都先後失分，曼聯今次主場擊敗韋斯咸就可以升上聯賽第5，追至與車路士同分。不過球隊上半場還是未能尋獲破關之法，半場雙方互無紀錄。換邊後紅魔把握到機會，在58分鐘由達洛治（Diogo Dalot）取得逾2年來首個英超入球，為球隊取得領先。不過曼聯的領先優勢，在83分鐘消失，韋斯咸角球機會雖然被曼聯擋住，但是禁區內的馬加沙（Soungoutou Magassa）把握到皮球彈出不遠補中，為鎚仔幫追平，最終曼聯以1:1賽和韋斯咸各得1分。
艾摩廉：本來控制到比賽
曼聯主帥的艾摩廉在賽後指：「我們本來在取得第一球後，就可以終結比賽。我們曾經控制了比賽，我們都知道的，他們在第一點上能取得勝利，我們可以控制這樣的比賽。我們在取得第一球後一度是較好的。有時候在禁區內的球員的個人能力可能不夠。」至於韋斯咸的紐奴（Nuno Espirito Santo）就表示：「重要是這是很艱難追回的，我對我們達成的目標很自豪。這甚至可以取得3分。我們透過結果來製造壓力，尋求更好的表現。我覺得整場比賽，特別是下半場，我們為曼聯帶來一點麻煩。」