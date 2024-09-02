曼聯對利物浦的英超「雙紅會」於奧脫福球場上演，兩隊的荷蘭領隊滕哈格（Erik ten Hag）與史洛治（Arne Slot）在英超的首度交鋒。曼聯主場以0︰3負利物浦，英超開季3場只得3分。

利物浦中場重技術流

主場的曼聯方面，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、馬薩奧利（Noussair Mazraoui）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）3名今季加盟的新兵齊正選。利物浦則沿用今季常規主力，賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）任中場支援沙拿、路易斯迪亞斯(Luis Diaz)和祖達。

對賽方面，曼聯在對上12次英超對賽只贏過一次，而紅軍在過去6次聯賽作客奧脫福也僅輸1場。

卡斯米路傳失 沙拿右腳助攻

曼聯開賽後主動出擊，多次把皮球送到利物浦禁區，不過未能起腳。直至7分鐘利物浦突破曼聯防線，由阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）把皮球送入白界內，慶祝時更親吻鏡頭。不過VAR後指穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在小禁區觸球時越位，令利物浦食詐糊。雖然半場前曼聯控球率較高，但多次反擊都未能正式起腳，相反利物浦早有2次起腳，響起警號。戰至35分鐘曼聯中場卡斯米路後場交失波，沙拿右腳傳中予路易斯迪亞斯(Luis Diaz)遠柱頂入，先開紀錄。

曼聯未有加快步伐，反而在42分鐘被利物浦拉開紀錄。卡斯美路後場失去控球權後，皮球再次落在沙拿腳下，他左腳妙傳予路易斯迪亞斯(Luis Diaz)射入近柱梅開二度，半場利物浦2球領前。