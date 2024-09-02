曼聯對利物浦的英超「雙紅會」於奧脫福球場上演，兩隊的荷蘭領隊滕哈格（Erik ten Hag）與史洛治（Arne Slot）在英超的首度交鋒。曼聯主場以0︰3負利物浦，英超開季3場只得3分。
利物浦中場重技術流
主場的曼聯方面，馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、馬薩奧利（Noussair Mazraoui）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）3名今季加盟的新兵齊正選。利物浦則沿用今季常規主力，賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）任中場支援沙拿、路易斯迪亞斯(Luis Diaz)和祖達。
對賽方面，曼聯在對上12次英超對賽只贏過一次，而紅軍在過去6次聯賽作客奧脫福也僅輸1場。
利物浦｜匈牙利重炮手蘇保斯拉爾成長之路 嚴父管教加上心態堅定決定境界｜王肯尼專欄
卡斯米路傳失 沙拿右腳助攻
曼聯開賽後主動出擊，多次把皮球送到利物浦禁區，不過未能起腳。直至7分鐘利物浦突破曼聯防線，由阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）把皮球送入白界內，慶祝時更親吻鏡頭。不過VAR後指穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在小禁區觸球時越位，令利物浦食詐糊。雖然半場前曼聯控球率較高，但多次反擊都未能正式起腳，相反利物浦早有2次起腳，響起警號。戰至35分鐘曼聯中場卡斯米路後場交失波，沙拿右腳傳中予路易斯迪亞斯(Luis Diaz)遠柱頂入，先開紀錄。
曼聯未有加快步伐，反而在42分鐘被利物浦拉開紀錄。卡斯美路後場失去控球權後，皮球再次落在沙拿腳下，他左腳妙傳予路易斯迪亞斯(Luis Diaz)射入近柱梅開二度，半場利物浦2球領前。
卡斯米路半場被換走
下半場曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）果斷換人，卡斯米路被43號的哥利亞（Toby Collyer）入替。20歲的哥利亞（Toby Collyer）2年前由白禮頓加盟曼聯，曾是英格蘭U16及U16隊長，今場雙紅會是他於英超首次披甲。他在52分鐘入禁區二傳予約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）射遠柱，被利物浦門將艾利臣撲出。
然而曼聯後場空位太多，加上邁奴（Kobbie Mainoo）後場被逼甩，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在56分鐘傳予沙拿射成3︰0。沙拿9次作客奧脫福攻入10球，繼舒利亞在艾蘭路球場攻入10球外，第二名英超球員在單一作客球場取得雙位數進帳。
66分鐘利物浦以加普入換路易斯迪亞斯(Luis Diaz)後，雙方放慢節奏，最終利物浦作客以3︰0擊敗曼聯。曼聯開季1勝2負暫列英超14名，而利物浦3戰全勝得9分，因入球數目不及曼城而暫列第2。