沙拿︰這是我在利物浦最後一年

利物浦方面,史洛治(Arne Slot)是繼剛去世的名帥艾歷臣(Sven-Goran Eriksson)後,第一名英超新帥在前3場英超全勝兼不失一球。

沙拿同意今場輕鬆大勝曼聯︰「對,我有點驚訝(贏得輕鬆),賽果或有機會5︰0或6︰0也不意外。大家都知道雙紅會有多重要,我們要繼續踢好每一場,力爭錦標。」他亦暗示有機會季尾離隊︰「這是我在利物浦最後一年,希望樂在其中(This is my last year with the club and I want to enjoy it)。我們下年再看看情況會怎樣。」被堅尼問到會否加盟曼聯,沙拿沒有正面回應︰「我未合去向,但目前來看應是我最後一次為利物浦作客曼聯,但合約問題不是我的決定。」