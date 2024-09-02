利物浦在英超作客以3︰0擊敗曼聯，開季3戰全勝，當中沙拿攻入1球兼有2次助攻。然而他賽後暗示季尾約滿將離開利物浦，或令不少利物浦球迷不捨。

滕哈格反駁記者

曼聯開季3戰3分列英超第14名，隊長般奴費南迪斯拒絕指責卡斯米路︰「這對球隊沒有幫助，他與邁奴失去控球只因他們有勇氣控球在腳，這就是足球。卡斯米路比我更有經驗，我不需要教他，而邁奴潛質優厚，我們會重新振作的。」

名宿加利尼維利大讚宿敵利物浦值得全取三分︰「曼聯控球時犯錯太多，第一球是卡斯米路，第二球是邁奴（Kobbie Mainoo）犯錯，利物浦仍保持高普（前場逼搶）的風格。這不是滕哈格（Erik ten Hag）想見到的日子，曼聯新班主在觀眾席或會想曼聯是否在正確的方向，未來幾個月他們要尋找答案。」加歷查則指「坦克sir」壓力較史洛治大︰「利物浦球員獲得信心，可能比想像中更接近挑戰冠軍。」

曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）總結指︰「我們犯錯，利物浦把握得好，利物浦值得贏波。我們要謙虛及改善。」他解釋半場換走卡斯米路的舉動︰「曼聯需要這樣，當你落後時更應該放膽一搏，我想讚賞球員沒有放棄。卡斯米路是出色的球員，他會反彈及交出好表現的。」滕哈格亦反駁記者指與去季差不多的說法︰「我不同意，看看XG（預期入球）就知道我們不應失3球，與去季不一樣，我知道季尾會爭取錦標的。」