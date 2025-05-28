英超｜沙拿自稱可以踢到40歲 重提曾考慮離利物浦投沙特

32歲的埃及球星沙拿（Mohamed Salah）， 今季表現出色，為利物浦攻入29球並交出18次助攻，協助球隊贏得英超冠軍。 據《BBC Sport》消息，在上月與利物浦完成續約前，沙拿曾有望前往沙特，當地球會準備為他開出至少5億鎊的合約，但最終他選擇繼續留在晏菲路。 沙拿在球隊於周一舉行奪冠巡遊時接受埃及頻道 ON Sports 訪問，當時巡遊尚未發生汽車衝入人群造成球迷受傷的事件。他說：「當我感覺到應該退役時，就會停止踢波。」

「如果你問我個人意見，我認為自己可以踢到39或40歲，但如果在這之前我感覺應該停下來，我也會選擇退役，因為我已經達成很多目標。我與利物浦的合約當時已差不多完結，我原本可能會去沙特，不過最後還是與利物浦續約。」 英超射手榜料進佔前四 沙拿效力車路士及利物浦期間，共攻入186個英超入球，在歷來英超射手榜上排名第五，僅落後前紐卡素及曼聯射手高爾（Andrew Cole）一球。

沙拿表示，他在2027年與利物浦的合約結束後，仍有可能轉戰中東球壇。「我與他們（沙特球會）保持良好關係，也一直有聯絡。是的，我們一直有對話。」 沙拿︰目前我在利物浦很開心 「我不知道將來會發生什麼事，不過目前我在利物浦很開心，未來兩年我會繼續留在這裡，然後再看看下一步怎樣做。」 原文刊登於 Yahoo 體育