英超｜賴斯降魔省靚招牌 阿仙奴補時絕殺曼聯

賴斯降魔，省靚招牌！今夏以1.05億英鎊(10.38億港元)由韋斯咸轉會阿仙奴的中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)，在英超傳統大戰鬥曼聯一役，憑補時入波，協助新東家發揮凌厲後勁，最終主場以3比1勝出，一證超高身價，物有所值。
迪格蘭賴斯在今夏加盟阿仙奴時，被要求多參予進攻，轉型當一位全能中場；不過在今戰賽前因另一防中湯馬士柏迪(Thomas Partey)受傷，這位英格蘭中場主力獨挑大樑，卻能全場力拒紅魔來犯，交出近88%的傳球成功率(64/73次)、100%頂贏對手(3/3次)及5次爭搶4次成功等，一張亮麗成績表，更在95分43秒接應角球心口控定，怒抽省中敵衛莊尼伊雲斯(Johnny Evans)改變方向入網，令阿仙奴反先2比1，成為「雙紅會」在英超史上最遲出現的致勝球。最終另一後備出場的主隊鋒將加比爾捷西斯單刀「埋齋」，助阿仙奴錄得史上首次連續3季英超主場擊倒紅魔。
VAR指曼聯加拿祖入球越位
賴斯今場一夫當關的表現，令主帥阿迪達大喜，他說：「傑出的表現，他在自己的比賽範圍內控制大局，並製造入波的神奇時刻，實在替他高興。」達Sir指這位24歲的雙槍將，將來一定可以參與更多攻門。
主角賴斯則說：「我賽前已知道這場傳統大戰的重要性，非常專注及傾盡所有；這是特別時刻(入波)，以前的我應該會傳波出去。」談及自己的身價，他說：「阿仙奴是大球會，我要將壓力演化在場上的表現，努力學習求進步，以推動我們進入另一層次。」
曼聯主帥斥球證不公
另一邊廂，曼聯全失3分似有點不值，尤其後備鋒將加拿祖(Alejandro Garnacho)完場前單刀入波，被VAR判越位在先。主帥滕哈格(Erik ten Hag)說：「我們踢得出色，但事事卻跟我們對著幹，有時是需要多一點運氣去贏波。」他認為加拿祖的入波不是越位，並指賴斯入波前，對手有球員犯規在先。「坦克」更大讚以後備出場作「地標戰」的丹麥箭頭拉斯姆斯賀祖隆特(Rasmus Hojlund)，然而他解釋英格蘭翼鋒查頓辛祖(Jadon Sancho)因操練欠佳不入大軍名單，卻惹來後者公開反駁，不滿成為代罪羔羊，掀起一陣熱話。