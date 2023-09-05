英超｜賴斯降魔省靚招牌 阿仙奴補時絕殺曼聯

賴斯降魔，省靚招牌！今夏以1.05億英鎊(10.38億港元)由韋斯咸轉會阿仙奴的中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)，在英超傳統大戰鬥曼聯一役，憑補時入波，協助新東家發揮凌厲後勁，最終主場以3比1勝出，一證超高身價，物有所值。

迪格蘭賴斯在今夏加盟阿仙奴時，被要求多參予進攻，轉型當一位全能中場；不過在今戰賽前因另一防中湯馬士柏迪(Thomas Partey)受傷，這位英格蘭中場主力獨挑大樑，卻能全場力拒紅魔來犯，交出近88%的傳球成功率(64/73次)、100%頂贏對手(3/3次)及5次爭搶4次成功等，一張亮麗成績表，更在95分43秒接應角球心口控定，怒抽省中敵衛莊尼伊雲斯(Johnny Evans)改變方向入網，令阿仙奴反先2比1，成為「雙紅會」在英超史上最遲出現的致勝球。最終另一後備出場的主隊鋒將加比爾捷西斯單刀「埋齋」，助阿仙奴錄得史上首次連續3季英超主場擊倒紅魔。