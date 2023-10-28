大帽山行山丨川龍飲茶後起步 相思林徑往禾秧山賞芒草中級路線

香港最高之山嶺大帽山，相信不少人已登上過好幾次，但其中的一些林中山徑卻是充滿原始風貌，而相思林徑便是以環繞大帽山山腰為主的山徑，能不時穿梭於溪澗、石河和樹林中，也能觀賞奇石風景，在原始林蔭下走來相當不錯，遠離一下煩囂，感受真正的山野氣息！我們建議早上相約同行朋友在川龍起步出發，先在川龍嘆完地道早茶點心才開始行程，開始美好的一天，順道享受禾秧石林一帶的芒草海！

川龍起步經響石脊 把起點約在川龍，就是為了觀看一個名為川龍響石的奇石景點。在荃灣川龍街乘搭80號小巴，總站下車便是川龍。向着彩龍茶樓的方向前進，一直靠右邊走漁由農處川龍管理站左手邊的山徑上山，穿過小鐵閘後，繞過右邊鐵絲網再上樓梯接回山徑，便見到響石木亭，繼續往上行響石脊，便會見到一個指出響石位置的路牌。川龍響石就在響石墳場，如用力敲打或小石頭撞擊大石便會發出清脆響亮的聲音，是一杖空心的大石頭，非常有趣！眼見同行中也是找響石的小朋友不停敲石測試，能覺神奇！

相思林徑 感受大帽山的原始氣息 穿過響石墳場，續上便是大帽山，沿路開揚景觀非常遼闊，可遠眺至荃灣、青衣及汀九橋一帶。就在這個位置右邊的一條小山徑，正是相思林徑。 相思林徑位於新界中部，於大帽山山腰的一條山徑，路徑上種植了不少相思樹，故取名相思林徑。它約高600米，全長約8公里，行走時間只需約3至4小時，路況不難，沿路叢高及人，路徑不明顯。官方地圖並沒有把此路徑列入為正式山徑，相思林徑大多在大帽山的山腰小徑中行走，雖然部分路段較狹隘，而且不時需橫道越澗（通常是乾涸的，但雨季不宜），但在林蔭下四周探索相當不錯，喜歡登山打卡的，不可錯過著名景點小丑石。季秋冬期間沿路也有不少芒草，景色優美。行走小徑途中不時聽到山鳥嗚叫，感覺相當原始！

禾秧石林石天門 嘗試通過全港最窄石縫隙 從這裡也可以走禾秧山山徑通往禾秧石林，禾秧石林就在禾秧山山頂，從相思林徑只需多走一小時，間中也要攀越一些大石，從十字路口左轉，有絲帶上山的便是禾秧石林。禾秧石林是大帽山中著名的兩大石河區域之一，攀上大石上先風景和航拍打卡，風景別有一番壯麗景緻！別忘了在上禾柍山的分岔路途中，上禾柍山前會經過稍有名氣的打卡點石天門（大石見有紅字指示其所在地）。 石天門是一條非常窄的罅隙石縫，據說是全港最窄、卻又可讓人通過另一端的縫隙，通過過程刺激又驚險，自問身手敏捷的山友，一定要試試！遊走完石林，回程可選由山路登上大帽山頂天氣雷達站，沿馬路返回大帽山連姐茶水站。 遊畢相思林徑，感覺它就是一道隱藏於大帽山的郊遊徑，不時穿梭於溪澗、石河和樹林中，原始的路徑非常適合喜愛探索山徑的朋友。 🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️