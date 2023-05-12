鹿頸初級行山︱唔止四大打卡位 九成平路嘆寧靜海

鹿頸交通及自駕遊？ 新娘潭路的鹿頸停車場約有十多個車位，發記士多旁的空地是另一停車熱點。如乘公共交通工具，粉嶺站C出口乘56K小巴亦可抵鹿頸，周末會加班。鹿頸總站下車後，沿新娘潭路左轉入發記士多，繞過豪宅即可前往鳳坑、谷埔等地方，再原路折返至鹿頸，整條行山路約7公里。

景點1︰沙頭角寧靜海 鹿頸站落車前行，左轉入發記士多。經過豪宅後進入泥徑，轉眼看到沙頭角寧靜海。海浪不大，對岸的紅花嶺及沙頭角碼頭加上打浪聲，令短短路程不禁多番停下來拍照打卡。在香港，貼住海岸邊的平緩步道不多，鹿頸就是最老少咸宜的一條行山路線。

景點2︰鳳坑鄉村風情 分叉路往谷埔直上樓梯，是全程少有起伏路線。樓梯看來長長的，不過有扶手之助不算太吃力，一般幾歲小孩子也可獨自應付。鳳坑原名風坑，已有3百多年歷史，以客家及水上人為主，日常務農，村內一條彎曲的路成為一道風景。六、七十年代村民外移，現在仍有村民出售砵仔糕、茶果，想聽更多歷史不妨與村民傾談，會獲得理想的收穫。鳳坑的小碼頭背靠沙頭角阿，又有水浸咀排襯托，又是另一打卡位。

景點3︰連島沙洲水浸咀排 過鳳坑後留意左方，岸邊有一個小島水浸咀排，水位低時連島沙洲會露出水面。要潮退時才可行過連島沙洲登水浸咀排，注意安全第一，而且地面濕滑小心行走。泥灘和紅樹林的生態豐富，一層層節理的岩石呈紅色，就算不是水退時，在岸邊也可安全地欣賞。

景點4︰谷埔蘆葦田 這條初級行山路線的紅樹林和地質生態豐富，不難看到白鷺等雀鳥。谷埔村逾400多年歷史，村內有200多間村屋，規模大曾住500多人。谷埔新屋下啟才學校為谷埔小學，在1931至1932年建成，1993年結業。啟才學校連同協天宮被評為三級歷史建築。秋冬天時，新屋下尖光峒前的一大片金黃色蘆葦田及農田，三面環山之下像是桃花源記下的真實版。

拍拖親子行山路線 谷埔為盡頭，及後原路折返至鹿頸乘小巴，離開時預留時間等車，實測過用apps/電召的士成功率不高。鄰近沙頭角鹿頸過百年歷史，鳳坑及谷埔更逾300年歷史，而且風景特別又可兼賞日落，是拍拖、親子樂皆宜的行山路線。發記士多往鳳坑中途經過小山坡，設扶手上落約5-10分鐘，除此以外全程鋪設良好的平路。惟樹蔭指數不高，注意防曬及補充水份。