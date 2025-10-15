西甲｜國際賽後回歸 西甲三雄續激鬥

國際賽期結束，各地聯賽即將重燃戰火，其中西甲傳統爭標三雄，近日似乎都收到好消息，大家都成功遠離「FIFA病毒」，甚至得到傷員回歸；一場激烈的西甲爭霸戰將會再度展開，其中巴塞隆拿大戰皇家馬德里的西班牙國家打吡，更會在月尾將爭霸推向第一個高潮。 國際賽期前，巴塞作客慘敗於西維爾腳下，馬德里體育會作客切爾達失分，就只得皇馬氣走維拉利爾。目前西甲接戰8輪，皇馬以21分排榜首，巴塞落後2分排次席；馬體會早前曾贏出馬德里打吡，但現時僅以13分排第五。

雖然馬體會形勢下風，但主帥施蒙尼(Simeone)近日接連收到好消息，包括守將荷西基文尼斯(Jose Gimenez)、中場泰亞高艾美達(Thiago Almada)、莊尼卡度素(Johnny Cardoso)及阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)等，統統都傷癒回歸。馬體會在未來3星期將要出戰4場西甲及2場歐聯共6場比賽，香港時間周六深夜主場出戰奧沙辛拿，將會是他們決心反彈的第一擊。

巴塞傷兵滿營 巴塞開季起便被傷病惡魔纏擾，加維(Gavi)、阿利真度巴迪(Alejandro Balde)、耶馬爾(Yamal)、費明盧比斯(Fermin Lopez)、祖奧加西亞(Joan Garcia)及拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)等輪住受傷，最新國際賽期又有丹尼爾奧莫(Daniel Olmo)加入十字兵陣營。不過，「地上最強」的天才前鋒耶馬爾終於傷癒，跟費明盧比斯據報有望在周六晚鬥基羅納候命；而拉芬夏比洛尼則有望趕及月尾(26號)的「國家打吡」復出披甲，為巴塞增添衛冕籌碼。

「銀河艦隊」皇馬防線傷兵不絕問題，一直困擾新帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)，中堅甸恩侯辛(Dean Huijsen)早前也成為傷兵軍團之一。唯一慶幸是老將後衛丹尼爾卡華積(Daniel Carvajal)，有機會可趕及「國家打吡」前傷癒；老將後衛阿拉巴(Alaba)已在國際賽披甲，加上季初缺陣的攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)狀態逐步回升，有望以攻為守，重組最強火線出擊。 麥巴比狀態火熱 不得不提是皇馬首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)在球隊開季10戰入14球，當中9場建功，已是隊史最強開季球員數據；有大勇的「麥總」孭飛，皇馬爭冠前景暫時最樂觀。