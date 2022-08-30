車路士征修咸頓搶分 史達寧大勇領軍

在轉會窗關閉前，仍不斷有動作的倫敦大會車路士，在香港時間周二深夜的英超快車期首天比賽(31/08 02:45)，將會由停賽復出的主帥杜曹、英格蘭新兵勇將史達寧領軍南下，全力撲擊修咸頓，以追趕前列分子。
車路士今夏續換血，新近將會有李斯特城的法國U21中堅國腳韋斯利科芬拿(Wesley Fofana)，以7,000萬英鎊加盟，但未必能在今場趕及上陣。另外，車仔繼續力斟巴塞隆拿前鋒奧巴美揚回歸英超；而水晶宮王牌射手韋費特沙夏亦是考慮之列，車路士在9月1日轉會「關窗」前，陣容仍有變動。
車路士開季頭3場比賽只得勝和負各1，曾淨吞列斯聯3蛋；幸上仗返回主場，在中場新星干拿加歷查踢至上半場中段已「2黃1紅」被逐下，球隊仍憑今夏以5,000萬英鎊加盟的英格蘭國腳前鋒史達寧「開齋」兼梅開二度，以2比1氣走李斯特城。杜曹說：「他的兩個入球，對球會及他本人一樣超級重要。我感受到他不高興，因為可有更多入球及機會；己隊已踢第4場，他期待已久。他將會信心大增，我有信心他會有更多入球。」在未簽得另一新前鋒下，史達寧今仗仍會跟夏維斯合組雙箭頭，而中堅高列巴尼停賽復出，高華錫則會頂上停賽的干拿加歷查，跟佐真奴控制中場。車路士在上屆聯賽「雙殺」修咸頓外，作客一仗更是大炒對手6比0，攻中美臣蒙特該仗梅開二度；今仗加上史達寧狀態佳，料球隊必有信心爭勝。
修咸頓青春班表演不俗
至於今夏集中招攬年輕新兵的修咸頓，剛戰主場僅負曼聯，表現已有交代，開季4戰4分，聯賽兩敗皆受挫傳統Big 6；而新兵門將巴斯奴，中堅貝拿高卓普及攻中利維亞，獲領隊哈辛赫圖重用，表現不俗，今仗箭頭仍會是把握力不俗的阿當斯，且看這股「青春風暴」，能否跟車路士抗衡。同晚另外3場比賽，富咸對白禮頓、水晶宮對賓福特(02:30)及列斯聯對愛華頓(03:00)。
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