車路士征修咸頓搶分 史達寧大勇領軍

在轉會窗關閉前，仍不斷有動作的倫敦大會車路士，在香港時間周二深夜的英超快車期首天比賽(31/08 02:45)，將會由停賽復出的主帥杜曹、英格蘭新兵勇將史達寧領軍南下，全力撲擊修咸頓，以追趕前列分子。

車路士今夏續換血，新近將會有李斯特城的法國U21中堅國腳韋斯利科芬拿(Wesley Fofana)，以7,000萬英鎊加盟，但未必能在今場趕及上陣。另外，車仔繼續力斟巴塞隆拿前鋒奧巴美揚回歸英超；而水晶宮王牌射手韋費特沙夏亦是考慮之列，車路士在9月1日轉會「關窗」前，陣容仍有變動。