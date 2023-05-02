輕登砵甸乍山賞龍脊︱解鎖嚦咕嚦咕新年財結局場景

香港島短程海景行山路線，又不會人山人海，由小西灣出發3小時內登砵甸乍山，理想路況側看龍脊以大浪灣為終點，為輕鬆郊遊行山之選。有意於新年行大運的朋友或電影迷，更不要錯過大浪灣的《嚦咕嚦咕新年財》結局場景，兼賞香港首個法定古蹟。

砵甸乍山高312米，以首任香港總督砵甸乍Henry Pottinger命名，砵甸乍曾參與第三次英國馬拉塔戰爭和第一次鴉片戰爭，《南京條約》後他成為香港首任港督，在香港建立政府、行政局、立法局前身的定例局和最高法院等。然而砵甸乍在香港的日子不長，1844年被調離，後來他任開普敦殖民地總督、印度馬德拉斯總督。鯉魚門的砵甸乍砲台、砵甸乍街（石板街）、馬塘坳（Pottinger Gap）、北愛爾蘭貝爾法斯特的Pottinger's Entry、澳洲新南威爾士的Pottinger County都以他命名。

由於中途沒有補給位，宜先在藍灣半島添購糧水。小西灣海濱花園起步，經過公廁後轉左上樓梯，進入龍躍徑，沿大路緩緩上升100米暗斜。抵小西灣二號休憩處，有時間的可轉往哥連臣角探射燈碉堡（假日長期多人），這路線則繼續沿龍躍徑。接上砵甸乍山郊遊徑是一條樓梯，算是此路線較花體力的一段。不久後回望後方可見將軍澳景色和鯉魚門海峽，前輩朱維德發現到稅關遺址的佛堂洲、將軍澳工業邨像觸手可及。

景點2︰觀測所海景

於東區區議會及警告牌的分叉路，先右轉往砵甸乍山山頂。沿路因水土流失不太好走，走至接近頂時設英軍建立的觀測所，結構尚算完整。辛苦換來是極佳景觀，180度靚景一眼看盡東龍島、釣魚翁、將軍澳、魔鬼山、鯉魚門石礦場、飛鵝山、獅子山等。再多行一分鐘就到頂，全方位景色被樹木阻住景觀，唯一令人拿出相機是為數不多的圓錐形三角網測站。

原路折返落山，先往砵甸乍山觀景台，左面景色被植物影響，右面可見石澳和鶴咀一帶。向西南的砵甸乍山郊遊徑進發，留意離線地圖轉往大浪灣。由此不斷落斜，石級斜度低，十分好行。由於此路段的植物較矮，風景極佳。大浪灣為電影《嚦咕嚦咕新年財》結局場景，電影由杜琪峯和韋家輝執導，結局幾名主角劉德華、劉青雲、古天樂、梁詠琪、應采兒與數以百名麻雀愛好者一同打牌。