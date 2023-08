韋迪訪香港｜Wade8月30日聯同湖人後衛羅素、熱火老臣子夏士林訪屯門

▼ 韋迪 Dwyane Wade 中國行 Tee 系列 ▼

為慶祝韋迪(Dwyane Wade)躋身成為名人堂一份子,品牌特別從他的經典慶祝動作“This Is My House”中汲取靈感,選用他人生中三座別具紀念意義的“房子”作為核心元素, 設計成這兩款榮耀裝備。「Way of Wade 1- Hall of Fame」是D. Wade的初代戰靴首次單獨復刻,鞋身採用牛皮真皮製作,中底升級內填全掌䨻輕彈科技,大幅提昇穿著體驗,亦更為適合日常穿搭。

有關韋迪(Dwyane Wade)中國行香港站活動詳情及各新產品發售詳情,請密切留意李寧香港官方Facebook。