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體育
2023-08-14 17:54:33

韋迪訪香港｜Wade8月30日聯同湖人後衛羅素、熱火老臣子夏士林訪屯門

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韋迪訪香港｜8月30日聯同湖人後衛迪安基路羅素、熱火老臣子夏士林訪屯門

韋迪訪香港｜8月30日聯同湖人後衛迪安基路羅素、熱火老臣子夏士林訪屯門

前NBA球星韋迪（Dwyane Wade）將於8月22日至31日再次展開中國行，並將尾站定於香港，8月30日訪港。今趟韋迪攜手湖人後衛迪安基路羅素（D’Angelo Russell）,剛退休的熱火老臣子夏士林（Udonis Haslem）及兒子薩伊亞韋迪（Zaire Wade）到來，與香港球迷見面。

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韋迪（Dwyane Wade）一行四人將於8月30日到訪李寧屯門店及出席於屯門市廣場中庭舉行的球迷見面活動，屆時四位除了會與球迷親身分享籃球往事，更會首度公布Wade系列全新的香港作品企劃。而D韋迪（Dwyane Wade）亦會為李寧屯門店內的Way of Wade球鞋展示牆正式啟動，將歷來十代球鞋的故事和演進一次過呈現。其後4人將會出席籃球訓練活動，指導一班本地的青少年球員。

韋迪Dwyane Wade中國行Tee系列

Dwyane Wade中國行Tee 「DWYANE WADE實至名歸」 Dwyane Wade中國行Tee 「DWYANE WADE實至名歸」 Dwyane Wade中國行Tee 「D’ANGELO RUSSELL持續進化」 Dwyane Wade中國行Tee 「D’ANGELO RUSSELL持續進化」 Dwyane Wade中國行Tee 「UDONIS HASLEM一人一城」 Dwyane Wade中國行Tee 「UDONIS HASLEM一人一城」 「Wade Legend Jacket- Hall of Fame」 8月20日起，於廣東道旗艦店與屯門店限量發售。 「Wade Legend Jacket- Hall of Fame」用上豐富細節亮光綫立體繡花工藝致敬傳奇，限量333件均內藏獨立編號，每件皆獨一無二。

為慶祝韋迪（Dwyane Wade）躋身成為名人堂一份子，品牌特別從他的經典慶祝動作“This Is My House”中汲取靈感，選用他人生中三座別具紀念意義的房子作為核心元素， 設計成這兩款榮耀裝備。「Way of Wade 1- Hall of Fame」是D. Wade的初代戰靴首次單獨復刻，鞋身採用牛皮真皮製作，中底升級內填全掌䨻輕彈科技，大幅提昇穿著體驗，亦更為適合日常穿搭。

有關韋迪（Dwyane Wade）中國行香港站活動詳情及各新產品發售詳情，請密切留意李寧香港官方Facebook。

韋迪將在8月30日到訪香港，兩站都是位於屯門。

韋迪將在8月30日到訪香港，兩站都是位於屯門。

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