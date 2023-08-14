韋迪訪香港｜Wade8月30日聯同湖人後衛羅素、熱火老臣子夏士林訪屯門

韋迪訪香港｜8月30日聯同湖人後衛迪安基路羅素、熱火老臣子夏士林訪屯門

前NBA球星韋迪（Dwyane Wade）將於8月22日至31日再次展開中國行，並將尾站定於香港，8月30日訪港。今趟韋迪攜手湖人後衛迪安基路羅素（D’Angelo Russell）,剛退休的熱火老臣子夏士林（Udonis Haslem）及兒子薩伊亞韋迪（Zaire Wade）到來，與香港球迷見面。

韋迪（Dwyane Wade）一行四人將於8月30日到訪李寧屯門店及出席於屯門市廣場中庭舉行的球迷見面活動，屆時四位除了會與球迷親身分享籃球往事，更會首度公布Wade系列全新的香港作品企劃。而D韋迪（Dwyane Wade）亦會為李寧屯門店內的Way of Wade球鞋展示牆正式啟動，將歷來十代球鞋的故事和演進一次過呈現。其後4人將會出席籃球訓練活動，指導一班本地的青少年球員。

▼ 韋迪 Dwyane Wade 中國行 Tee 系列 ▼

為慶祝韋迪（Dwyane Wade）躋身成為名人堂一份子，品牌特別從他的經典慶祝動作“This Is My House”中汲取靈感，選用他人生中三座別具紀念意義的“房子”作為核心元素， 設計成這兩款榮耀裝備。「Way of Wade 1- Hall of Fame」是D. Wade的初代戰靴首次單獨復刻，鞋身採用牛皮真皮製作，中底升級內填全掌䨻輕彈科技，大幅提昇穿著體驗，亦更為適合日常穿搭。

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