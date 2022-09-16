麥理浩徑9段行山路線｜落斜為主難度低 林蔭中漫遊 終點田夫仔隔涉

麥理浩徑9段沿路大樹作伴，走在林道中倍感舒服。由荃錦坳經大欖林道荃錦段到田夫仔營地，上斜只佔三分之一，落斜佔三分之二，路況良好。只是終點田夫仔到市區仍有一段距離，出發前務必計劃行程。文︰山全部都係山

麥理浩徑9段中段多個位置流動電話網絡接收質素欠佳，至田夫仔一帶更有機會找不到訊號，最好下載定離線地圖。全程為石屎路，由於同屬越野單車徑，必須留在路的兩旁和留意單車聲。

麥理浩徑行山沿途景點1︰路旁韓信草為你打氣

由荃灣上巴士，大帽山郊野公園站下車後向車尾逆行，在歡迎蒞臨元朗的路標旁落斜，見M156及大欖郊野公園荃錦管理站，是麥理浩徑9段的起點。早段上斜廿分鐘可見開揚位置，荃灣及昂船洲大橋景色在前。在合適的季節，路旁長滿紫色的韓信草，平凡中突顯不平凡。