麥理浩徑9段行山路線｜落斜為主難度低 林蔭中漫遊 終點田夫仔隔涉

麥理浩徑9段沿路大樹作伴，走在林道中倍感舒服。由荃錦坳經大欖林道荃錦段到田夫仔營地，上斜只佔三分之一，落斜佔三分之二，路況良好。只是終點田夫仔到市區仍有一段距離，出發前務必計劃行程。文︰山全部都係山
麥理浩徑9段中段多個位置流動電話網絡接收質素欠佳，至田夫仔一帶更有機會找不到訊號，最好下載定離線地圖。全程為石屎路，由於同屬越野單車徑，必須留在路的兩旁和留意單車聲。
麥理浩徑行山沿途景點1︰路旁韓信草為你打氣
由荃灣上巴士，大帽山郊野公園站下車後向車尾逆行，在歡迎蒞臨元朗的路標旁落斜，見M156及大欖郊野公園荃錦管理站，是麥理浩徑9段的起點。早段上斜廿分鐘可見開揚位置，荃灣及昂船洲大橋景色在前。在合適的季節，路旁長滿紫色的韓信草，平凡中突顯不平凡。
麥理浩徑行山沿途景點2︰遠瞻河背水塘
沿路打卡位包括蓮花山礦洞、杜鵑、蛇莓等。M160後出現分叉路，右路往田夫仔的荃錦段為麥理浩徑（左路可往578米蓮花山、474米的石龍拱）。前行不久右方泥徑可前往鱷魚朝天山火瞭望台，來回約15分鐘。鱷魚朝天的山丘上被雞公嶺和大帽山包圍，若想到開揚位置拍照就不容錯過。原路折返，前行不久的樹叢中，可遠瞻河背水塘與錦田一帶。
田夫仔村有300多年的歷史，為八鄉大村之一，現存一間士多營業。M165看到田夫仔越野單車徑的分叉路後左轉（右轉可往田夫仔山火瞭望台），M166後落斜可見分叉路及公廁，右轉為續走麥理浩徑，左轉可往清快塘及深井，為最後撤出點。經過標距柱M168後，將到麥理浩徑9段的終點。
經清快塘到深井可到達市區
田夫仔到市區的最快方法，是繼續沿麥理浩徑10段前行，至M169左轉經清快塘到深井，多行約4公里，大部份為路況舒服的下坡路，約1至1.5小時。沿大欖林道走為麥理浩徑10段，不少人會連走麥理浩徑9段及麥理浩徑10段，總長度約22公里。若想縮短麥9+麥10行程，可在大棠落山。兩段路況良好又少上斜，一般在4-5小時內完成。