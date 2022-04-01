「趁可以，去盡啲！」港棍網球女將提早赴歐 備戰6月世界棍網球錦標賽

你可能未玩過「棍網球」（lacrosse），但香港學界和業餘棍網球一直成績驕人，香港女子代表隊今年更再次殺入世界錦標賽！疫情影響下，隊伍決定提早飛往歐洲集訓，力爭為香港運動史添上榮譽的一筆。

備戰 5 年背後「血汗淚」：辭工、停薪、被趕

女子世界棍網球錦標賽（The World Lacrosse Women's World Championship）於6月29日正式開戰，香港女隊以亞洲區排名第三的佳績取得入場券，是繼2013、2017年後第三度闖關。隊伍4月飛往捷克集訓，之後直飛美國比賽。

隊長兼進攻球員林穎怡Winnie興奮地說：「繼上次入圍，我們就以今次世錦賽為目標，五年來不斷苦練。我急不及待要在場上展示努力的成果！」她打算此戰後退役，可能是最後一次代表香港，為此毅然辭工。「疫情本就令我們少了很多團練和比賽機會，現在我們提前近三個月出外集訓，除了很開心終於重返球場，更難得的是與隊友一起追夢的熱血和相處，很期待，也很珍惜。」

代表隊每一位成員都是業餘運動員，一星期只休息一天，其餘六天都是自己早起身或下班後「唧」時間練波，但犠牲的可不止時間。為準備賽事停薪留職長達兩年的隊長李孟瓊Daphne說：「我們每個人都付出很多，練習、傷患、金錢，但我覺得，人生起碼要追夢一次，趁體能和生活還容許，我要搏盡，為自己，為隊友，為香港！」