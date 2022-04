「趁可以，去盡啲！」港棍網球女將提早赴歐 備戰6月世界棍網球錦標賽

全靠感情撐下去:周圍搵空地,去到南生圍

棍網球的主要裝備就是一支連網長棍和球,疫情封場,練波極不容易!隊長兼中場夏梓敏Charlotte說:「為了互相打氣,我們會在IG tag隊友玩小challenge,教練也用APP來安排我們自行練習和跟進狀態。」除了體能,她們又對牆自傳自接「wall ball」,但這種大動作在香港家中不易,在出面就更難!「人哋練籃球、練rugby冇事,我哋有支棍就練親都畀人趕,全香港周圍搵地方,最遠去過南生圍,」她笑:「不過都慣了!有時小組練攝位、避球、快攻等等,練完大家在group chat分析討論。」就算不是為棍網球,這十幾位女生都會在網上聯天、玩遊戲。

「一齊練波五年,我們見對方比見家人還多,深情很深厚。」同一種運動,同一個團隊,本就是緣份。期待這群笑聲不絕的女生,在世錦賽展現血汗的成果,不為成績,但求她們隊的格言:All In to Go All Out!