桌球｜香港帶起中國桌球熱 丁俊暉到吳宜澤三代人不懈接力

改革開放後，很多港商北上投資開廠，桌球熱潮從香港傳到廣東，很快席捲全國。大街小巷到處擺着桌球枱，打工仔放工消遣，打桌球成了最流行的日常娛樂。

那時候沒有桌球專業球房，沒有正規訓練，更不用說職業體系。但正因為這種平民化，不少民間高手嶄露頭角。 到了90年代，郭華、金衛鋒等第一代拓荒者，孤身闖蕩英國參賽。他們雖沒有打出好成績，但帶回了職業打法、備賽經驗、積分規則，還有對接國際賽事的整套邏輯。 隨着全國賽事和俱樂部的興起，第二代球手主要在俱樂部體系中成長，丁俊暉就是這個體系的代表。在這種模式下，球手靠高強度單練、高手點撥，需要自費參賽打通職業路。要成功，更多依賴個人經驗和偶然機會。

2000年代初，丁俊暉終於在國際賽場強勢突圍，打敗當時世界頂尖高手，正式開啟個人職業生涯。

中國桌球第三代人才輩出 青訓體系立大功 如今，中國桌球迎來第三代接班人——在學院制中成長起來的新生代，他們的培訓模式徹底升級。 這套學院制是如何運作？又有甚麼優勢？ 首先，不同於師徒制，學院制全面轉向以運動科學、數據分析為支撐的模式。這種模式的核心是青訓體系，一個好苗子從七、八歲啟蒙，進入專業學院訓練後，打的是積分賽逐級晋升。 這意味着，球手的上升通道清晰，從青少年積分賽、國內巡迴賽、亞洲賽到世青賽，靠積分、成績直接拿到職業賽、世錦賽參賽資格，背後還有經紀團隊、贊助商和保障體系，整個成長過程是有明確目標和出路的。

憑藉青訓體系，中國高效地培育出大量桌球人才。吳宜澤、趙心童、白雨露等世界冠軍，都是這套體系培養的頂尖選手。而且，目前活躍於國際賽事的中國選手，絕大部分也是從國內專業青訓體系出來的。 那麼，現在的中國桌球軍團，到底有多強？ 看2025/26賽季就一目了然：賽季初，肖國棟拿下武漢公開賽冠軍；趙心童稱霸世界大獎賽、球員錦標賽、巡迴錦標賽，成為史上首位單季「三冠王」。 賽季收官，即今屆世錦賽，共有11位中國球手闖入正賽，人數創歷史新高。世界排名前16位中，就有5個中國人。

往下游走是俱樂部。全國桌球俱樂部數量已突破10萬間，一線城市的高端球房，一張年卡上萬元（人民幣，下同），主打商務社交；縣城和鄉鎮的社區球房，十幾元玩一個鐘，構成整個行業的毛細血管。 中國桌球還有一個紅利增量，就是賽事和傳媒。中國舉辦的國際賽事，全球最多；賽事版權、直播轉播、短視頻內容，形成一個龐大的商業生態。這不僅讓桌球更加娛樂化、大眾化，還帶來近十年最大的收入增長。 以上全部加起來，中國桌球產業保守估算年產值千億元，直接或間接從業人口達500萬人。

中國桌球黃金時代到來 擴大話語權是關鍵 在吳宜澤奪冠後，丁俊暉發文祝賀時直言：「這不僅是突破，而是屬於我們的時代正在到來。」 這個時代的核心不是冠軍數量，而是我們變成「制定規則的人」。 過去，桌球的賽程、積分、標準，都是英國人話事。現在中國在世界桌球組織的影響力逐步提升，但現實問題是，中國能否更進一步重塑桌球的全球格局呢？這是時代變局的第一層意義。

另一個關鍵是，中國人不必照搬英國桌球發展模式，而是走出屬於自己的路：更貼地、更有社交性，更適合數字化時代。桌球進商場、融入親子和團建活動，用互聯網辦民間賽事，做到「線上對戰+線下社交」，這些都是英國沒有的新玩法。 更深層次是文化自信。中國青訓體系已然培養出世界級人才，或許將來成為全球範本，吸引更多外國球員來中國學球。 從80年代街頭娛樂，到今天世錦賽兩連冠；從孤身闖英倫，到「一個人領跑」，變成「一群人衝鋒」；從貼牌代工到掌控全球供應鏈；中國桌球用40年時間，完成了徹底的逆襲。屬於中國桌球的黃金時代，才剛剛開始。