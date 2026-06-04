世界盃｜英格蘭、葡萄牙奪冠有無可能？8大熱門列陣！

四年一度的球壇盛事——2026年美加墨世界盃即將開幕，今屆賽事迎來歷史性的大革新，參賽隊伍歷史性擴軍至48隊，分組賽亦改為12個小組。隨著各隊大軍名單陸續出爐，西班牙、法國、英格蘭、阿根廷、德國、葡萄牙、荷蘭等各大勁旅的最新奪冠賠率亦已經敲定。 放眼大局，傳統豪門依然被看高一線。到底目前群雄割據的「8大熱門」形勢如何？而香港球迷最關心的「三獅軍團」英格蘭及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在陣的葡萄牙，今次又究竟「有無機」一圓冠軍夢？

英格蘭：杜曹執教＋黃金一代，今屆可圓夢？ 英格蘭在各大博彩公司眼中被列為第4熱門（8.5倍），絕對是奪冠的大熱之選。 分組形勢：小組賽輕鬆熱身 英格蘭今屆被抽入L組，同組對手包括克羅地亞、加納與巴拿馬。除了克羅地亞稍微具備威脅外，世界排名74的加納與巴拿馬的實力與三獅軍團有明顯差距（2018年英格蘭於世界盃分組賽6:1大勝巴拿馬），英格蘭要首名出線可謂毫無難度。加上今屆分組賽有8支最佳第3名晉級32強，英格蘭絕對有足夠空間在分組賽「以戰養戰」，調整淘汰賽的狀態。

關鍵主力：比寧咸 雖然隊長哈利卡尼（Harry Kane）依舊是首席神鋒，但英格蘭真正的靈魂人物絕對是正值巔峰的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。這位皇家馬德里中場結合了出眾的插上入球能力與中場覆蓋率。他不僅能組織攻勢，更具備大賽的大心臟。有他在中場串聯布卡約沙卡（Bukayo Saka）與安東尼哥頓（Anthony Gordon）兩隻快翼，英格蘭的進攻破壞力堪稱世界級。

葡萄牙：後大賽時代，黑馬姿態反而更添勝算？ 葡萄牙目前奪冠賠率為9倍，屬於第5熱門。雖然風頭不及西、法、英，但這或許反而令他們減輕壓力。 分組形勢：穩紮穩打上上籤 葡萄牙身處K組，對手為剛果民主共和國、烏茲別克以及哥倫比亞。在這個小組中，除了南美勁旅哥倫比亞較難應付外，烏茲別克與剛果民大都難以對葡萄牙構成威脅。預計葡萄牙將與哥倫比亞爭奪小組首名，出線基本穩如泰山。 關鍵主力：般奴費南迪斯 葡萄牙國家隊逐漸減少對C朗依賴的轉型期，曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）已經正式接過球隊的進攻大旗。般奴的創造力、致命傳球以及不惜體力的奔跑，是這支葡萄牙隊的推進核心。配合中場域天拿（Vitinha）的控球與拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）在邊路的突破，般奴將會獲得源源不絕的傳球路線。

西班牙：歐國盃冠軍氣勢 耶馬爾能否封神？ 作為2024歐國盃盟主，西班牙目前以5倍賠率穩坐第一熱門。 分組形勢：H組首名大熱 西班牙身處H組，同組有沙特阿拉伯、烏拉圭以及佛得角。烏拉圭雖具衝擊力但前線只有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）具破壞力，同時西班牙目前的傳控體系已進入收割期，預計首名出線難度不大。 關鍵主力：耶馬爾 年僅18歲的耶馬爾（Lamine Yamal）已是全球焦點。雖然5月初一度傳出腿筋受傷，但最新消息指他能趕及在世界盃復出。這位巴塞天才在邊路的破壞力及推入中路射遠柱絕技，將是西班牙能否重奪世盃的關鍵。

法國：麥巴比巔峰期，陣容深度冠絕全球 法國與西班牙賠率不相上下（5.25 倍），依然是各隊最不想遇上的對手。 分組形勢：I組輕鬆過關 法國在I組 抽到上上籤，對手為塞內加爾、伊拉克與挪威。雖然挪威有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）坐鎮，但整體戰力難與法國相比。迪甘斯（Didier Deschamps）領軍多年，分組賽首名出線幾乎是預算之內。法國在2018年奪冠，2022年決賽互射12碼不敵阿根廷摘亞，今屆目標絕對是連續3屆晉身決賽。 關鍵主力：麥巴比 27歲的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）正處於職業生涯巔峰，他距離打破高路斯（Miroslav Klose）的世界盃決賽周入球紀錄（16球）僅差5球，有機會在今屆創造歷史。由最初的黃毛小子到今屆將成為領軍人物，麥巴比誓要以隊長身份再次捧盃。

阿根廷：球王美斯「最後一舞」，衛冕難度最高？ 衛冕的阿根廷今屆奪冠賠率8.50倍，為第3熱門。 分組形勢：J組對決奧地利 衛冕軍身處J組，同組有奧地利、阿爾及利亞及約旦。奧地利踢法強悍，或對阿根廷構成壓力，但整體實力仍以阿根廷佔優，相信首名出線難度不高。 關鍵主力：美斯 38歲的美斯（Lionel Messi）依然是球隊靈魂。雖然體能未必能應付所有分組賽，但領隊史卡朗尼（Lionel Scaloni）預計會實行「輪換制」，讓祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）分擔進攻重擔，讓美斯在淘汰賽階段一擊即動。

巴西：安察洛堤「森巴化」雲尼斯奧斯領銜 2002年冠軍森巴兵團近屆世界盃成績一般，今屆奪冠賠率僅為10倍，是賽事的第6熱門。 分組形勢：C組硬撼摩洛哥 巴西在C組將面對摩洛哥、蘇格蘭及海地。摩洛哥上屆殺入四強，後防極穩，將是考驗巴西前鋒群破堅能力的試金石。 關鍵主力：雲尼斯奧斯 在尼馬（Neymar）傷癒復出前，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）依然是巴西盤帶與突破的核心。在前皇馬教練安察洛堤（Carlo Ancelotti）入主巴西隊後，這支森巴軍團的戰術紀律明顯提升，雲尼斯奧斯的效率將決定巴西能否重登世界之巔

德國：日耳曼戰車重生，主場優勢後的「新黃金一代」 因分組形勢有利，德國奪冠賠率12.0倍，屬於值得留意的球隊。不過要留意出線後有沒有機會遇上法國。 分組形勢：E組對陣科特迪瓦 德國位於E組，對手有科特迪瓦、厄瓜多爾及庫拉索。尼高士文（Julian Nagelsmann）治下的德國隊年輕有活力，這組對手對他們來說應是手到拿來。 關鍵主力：華迪斯 利物浦中場科利安華迪斯（Florian Wirtz）與穆斯亞拿（Jamal Musiala）的雙核心配置，是德國足球復興的象徵。華迪斯在中場的傳球視野與後插上能力，是目前德軍進攻的最強引擎。

荷蘭：雲迪克奪世界盃最後機會？ 奪冠賠率為16倍，雖然排名第8，但橙衣軍團一向是「大賽份子」。 分組形勢：F組首名熱門 荷蘭在F組 面對瑞典、日本與突尼斯。這組形勢較為混亂，尤其是日本隊近年在大賽表現出色，荷蘭絕對不能掉以輕心。 關鍵主力：雲迪積克 作為後防定海神針，今屆很可能是華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）最後一次衝擊世界盃冠軍。荷蘭的奪冠模式一向建立在堅實防守與快速反擊，隊長雲迪克的發揮至關重要。