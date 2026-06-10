世界盃｜夏蘭特代言王老吉　Nike廣告高爾彭馬成焦點

四年一度的世界盃即將展開揭幕戰，不少品牌趁此熱潮找球星代言宣傳。當中就包括內地涼茶品牌王老吉，日前宣布由挪威國腳、曼城中鋒夏蘭特（Erling Haaland，哈蘭德）出任全球代言人。
夏蘭特日前在社交媒體上，用普通話向球迷問好並宣布「我是王老吉全球代言人」之後，更是親口講出品牌口號「怕上火，喝王老吉」。王老吉亦在微博表示，與「北歐風暴、禁區之王、賽場上最鋒利的魔人」合作。
官方廣告歌更是將夏蘭特球迷應援歌曲《Haaland Song》，改成「哈……哈蘭德……天熱就哈王老吉！燒烤就哈王老吉！看球就哈王老吉！哈哈哈哈不夠，根本哈不夠！」由於廣告歌十分洗腦，加上夏蘭特在片中「精彩」演出，趣怪表情兼噴火，令廣告歌迅即在網上瘋傳。
除了夏蘭特代言王老吉，體育用品公司Nike日前就推出一條長達6分鐘、名為《Rip the Script》世界盃廣告。Nike廣告「粒粒皆星」，除咗有C朗（Cristiano Ronaldo）、麥巴比（Mbappe）、雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）等球星之外，連NBA球星勒邦占士（LeBron James）、歌手Travis Scott等名人都有份客串。
廣告一出，網民的焦點竟然是英格蘭球星高爾彭馬（Cole Palmer），因為廣告入面高爾彭馬身穿英格蘭球衣出鏡，但是高爾彭馬落選今屆英格蘭世界盃大軍名單。
另外，玩具公司LEGO亦推出世界盃廣告。相比起Nike廣告的「大卡士」，LEGO廣告以「Everyone wants a piece」為題，球王美斯（Lionel Messi）、C朗、麥巴比，以及雲尼斯奧斯4人圍坐在圓桌前砌「大力神盃」的積木，爭相將代表自己的LEGO人仔放上大力神盃，惟最後成功放下LEGO人仔的卻是一名孩子。LEGO更在社交媒體上強調廣告絕非由人工智能（AI）製作。