世界盃｜夏蘭特代言王老吉　Nike廣告高爾彭馬成焦點

四年一度的世界盃即將展開揭幕戰，不少品牌趁此熱潮找球星代言宣傳。當中就包括內地涼茶品牌王老吉，日前宣布由挪威國腳、曼城中鋒夏蘭特（Erling Haaland，哈蘭德）出任全球代言人。

夏蘭特日前在社交媒體上，用普通話向球迷問好並宣布「我是王老吉全球代言人」之後，更是親口講出品牌口號「怕上火，喝王老吉」。王老吉亦在微博表示，與「北歐風暴、禁區之王、賽場上最鋒利的魔人」合作。

官方廣告歌更是將夏蘭特球迷應援歌曲《Haaland Song》，改成「哈……哈蘭德……天熱就哈王老吉！燒烤就哈王老吉！看球就哈王老吉！哈哈哈哈不夠，根本哈不夠！」由於廣告歌十分洗腦，加上夏蘭特在片中「精彩」演出，趣怪表情兼噴火，令廣告歌迅即在網上瘋傳。