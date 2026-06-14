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體育
出版：2026-Jun-14 05:22
更新：2026-Jun-14 05:22

世界盃｜完成上屆未圓之夢　卡塔爾絕地追和瑞士　獲世盃歷史首分

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世界盃｜完成上屆未圓之夢　卡塔爾絕地追和瑞士　獲世盃歷史首分（路透社）

世界盃｜完成上屆未圓之夢　卡塔爾絕地追和瑞士　獲世盃歷史首分（路透社）

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卡塔爾於上屆以主辦國身份首次參加世界盃時，創下一個尷尬紀錄：作為東道主分組賽三戰全敗，一分未得。

今屆卡塔爾捲土重來，於 B 組首場分組賽面對一向在大賽表現穩定的瑞士。雖然瑞士全場形勢佔先，主導比賽節奏，但卻未能擋住卡塔爾臨完場一記神來之筆，中堅卡孝希（Boualem Khoukhi）上前頂入追和一球，幫助卡塔爾以 1:1 逼和瑞士，拿下世盃歷史第一分。

瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社） 瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社） 瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社） 瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社） 瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社） 瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社） 瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社） 瑞士全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑（路透社）

瑞士上半場全面壓制　安保路射入今屆世盃首個極刑

瑞士一向在國際賽表現穩健，不論是世界盃還是歐洲國家盃，對上三屆都能從分組賽出線；而兩屆亞洲盃冠軍得主卡塔爾，上屆作為東道主卻獲得分組賽三戰全負的尷尬戰績，今屆目標絕對是做到世盃「零的突破」。

瑞士實力確實不俗，開賽便控制局面狂攻。及至 16 分鐘比列安保路（Breel Embolo）於禁區內接應傳中頭槌二傳，予費奧拿（Remo Freuler）快卡塔爾門將阿布拿達（Mahmoud Abunada）一步觸球，阿布拿達只能撲跌費奧拿，球證直指十二碼點。比列安保路操刀極刑中鵠，為瑞士早早領先 1:0，安保路入球後更以近年風靡青少年的迷因「Six Seven」作慶祝動作。

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其後瑞士雖有多次攻門機會，補時階段更有一次黃金機會，阿爾比舒夏（Michel Aebischer）近門施射卻被護空門，瑞士上半場帶著一球差距回到更衣室。

安保路「Six Seven」慶祝：

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門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平

下半場瑞士大致控制局面，卡塔爾門將阿布拿達連番撲救，全場作出 6 次撲救，方能阻止瑞士擴大領先優勢。

正當所有人都以為卡塔爾將要再輸一場時，補時階段卡孝希接應艾亞明（Homam Al-Amin）左路傳中，銅頭一揮頂入，為卡塔爾在最後階段追和 1:1。入球不久，球證亦隨即吹響哨子示意完場，卡塔爾達成上屆未能完成的目標，成功獲得寶貴一分，達成世盃「零的突破」。

瑞士「十號仔」格列沙加（Granit Xhaka）第四次征戰世界盃。（路透社）

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門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平（路透社） 門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平（路透社） 門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平（路透社） 門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平（路透社） 門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平（路透社） 門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平（路透社） 門將阿布拿達將功補過　卡塔爾熱血補時追平（路透社）
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兩隊互一言和後，B 組形勢相當均等。由於同組加拿大與波斯尼亞同樣以 1:1 完賽，四隊暫時各得一分，瑞士憑著較少黃牌數升上榜首。

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