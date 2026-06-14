世界盃｜完成上屆未圓之夢 卡塔爾絕地追和瑞士 獲世盃歷史首分（路透社）

今屆卡塔爾捲土重來，於 B 組首場分組賽面對一向在大賽表現穩定的瑞士。雖然瑞士全場形勢佔先，主導比賽節奏，但卻未能擋住卡塔爾臨完場一記神來之筆，中堅卡孝希（Boualem Khoukhi）上前頂入追和一球，幫助卡塔爾以 1:1 逼和瑞士，拿下世盃歷史第一分。

卡塔爾於上屆以主辦國身份首次參加世界盃時，創下一個尷尬紀錄：作為東道主分組賽三戰全敗，一分未得。

瑞士上半場全面壓制 安保路射入今屆世盃首個極刑

瑞士一向在國際賽表現穩健，不論是世界盃還是歐洲國家盃，對上三屆都能從分組賽出線；而兩屆亞洲盃冠軍得主卡塔爾，上屆作為東道主卻獲得分組賽三戰全負的尷尬戰績，今屆目標絕對是做到世盃「零的突破」。

瑞士實力確實不俗，開賽便控制局面狂攻。及至 16 分鐘比列安保路（Breel Embolo）於禁區內接應傳中頭槌二傳，予費奧拿（Remo Freuler）快卡塔爾門將阿布拿達（Mahmoud Abunada）一步觸球，阿布拿達只能撲跌費奧拿，球證直指十二碼點。比列安保路操刀極刑中鵠，為瑞士早早領先 1:0，安保路入球後更以近年風靡青少年的迷因「Six Seven」作慶祝動作。