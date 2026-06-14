世界盃｜紐約全場爆滿見證 巴西摩洛哥各一言和（路透社）

C 組首場賽事於紐約大都會球場（MetLife Stadium）展開，由巴西對陣黑馬份子摩洛哥，最終巴西憑著雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）的一次「個人表演」，追平早早領先的摩洛哥，兩隊以 1:1 打成平手。

半場兩隊對攻燦爛 雲尼斯奧斯勁射救巴西

摩洛哥兩閘夏基美（Achraf Hakimi）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）於比賽初段頻頻上前進襲，施予巨大壓力，頭 15 分鐘摩洛哥便錄得 6 次射門，亦令「森巴軍團」每次組織都舉步維艱。狂攻之下，必有回報，摩洛哥核心巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）於 21 分鐘於中場中路交出手術刀式直線，沙巴利（Ismael Saibari）接應直線後「笠射」收死巴西門將艾利臣比加（Alisson），摩洛哥領先 1:0。

然而巴西都不是待宰之羊，站穩陣腳後，雲尼斯奧斯 32 分鐘於左路發難，扭入中路後一記窄位抽射，皮球應聲破網，為巴西追平 1:1。及後柏基達（Lucas Paqueta）於上半場補時階段曾經在禁區施展「倒掛金鉤」，可惜無功而還，雙隊上半場打成平手。