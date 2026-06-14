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體育
出版：2026-Jun-14 08:10
更新：2026-Jun-14 08:10

世界盃｜紐約全場爆滿見證　巴西摩洛哥各一言和

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世界盃｜紐約全場爆滿見證　巴西摩洛哥各一言和（路透社）

世界盃｜紐約全場爆滿見證　巴西摩洛哥各一言和（路透社）

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五屆世盃皇者巴西登場！

C 組首場賽事於紐約大都會球場（MetLife Stadium）展開，由巴西對陣黑馬份子摩洛哥，最終巴西憑著雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）的一次「個人表演」，追平早早領先的摩洛哥，兩隊以 1:1 打成平手。

半場兩隊對攻燦爛　雲尼斯奧斯勁射救巴西（路透社） 半場兩隊對攻燦爛　雲尼斯奧斯勁射救巴西（路透社） 半場兩隊對攻燦爛　雲尼斯奧斯勁射救巴西（路透社） 半場兩隊對攻燦爛　雲尼斯奧斯勁射救巴西（路透社） 半場兩隊對攻燦爛　雲尼斯奧斯勁射救巴西（路透社） 半場兩隊對攻燦爛　雲尼斯奧斯勁射救巴西（路透社）

半場兩隊對攻燦爛　雲尼斯奧斯勁射救巴西

摩洛哥兩閘夏基美（Achraf Hakimi）及馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）於比賽初段頻頻上前進襲，施予巨大壓力，頭 15 分鐘摩洛哥便錄得 6 次射門，亦令「森巴軍團」每次組織都舉步維艱。狂攻之下，必有回報，摩洛哥核心巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）於 21 分鐘於中場中路交出手術刀式直線，沙巴利（Ismael Saibari）接應直線後「笠射」收死巴西門將艾利臣比加（Alisson），摩洛哥領先 1:0。

然而巴西都不是待宰之羊，站穩陣腳後，雲尼斯奧斯 32 分鐘於左路發難，扭入中路後一記窄位抽射，皮球應聲破網，為巴西追平 1:1。及後柏基達（Lucas Paqueta）於上半場補時階段曾經在禁區施展「倒掛金鉤」，可惜無功而還，雙隊上半場打成平手。

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半場巴西一口氣換入丹尼路雷斯（Danilo）及法賓奴（Fabinho），為求穩住中後場，同時派重兵防守摩洛哥要員巴謙戴亞斯。雙方戰情一度膠著，節奏較上半場慢。

摩洛哥同樣以邊路發動攻勢，但多次攻勢都是隔靴搔癢；至於巴西雖然場面有好轉，但無論是拉芬夏（Raphinha）78 分鐘的禁區撞射，還是補時階段丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira）的窄位施射，都無功而還，最終兩隊以 1:1 打成平手，各得一分。

巴西叫座力依然強勁，今場紐約大都會球場錄得全場爆滿。（路透社）

巴西叫座力依然強勁，今場紐約大都會球場錄得全場爆滿。（路透社）

世界盃2026 C組巴西大軍名單 世界盃2026 C組蘇格蘭大軍名單 世界盃2026 C組摩洛哥大軍名單 世界盃2026 C組海地大軍名單

兩隊各得一分，暫時摩洛哥以較少黃牌數暫列 C 組榜首，稍後將會進行同組賽事—蘇格蘭對海地。

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