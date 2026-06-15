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體育
出版：2026-Jun-15 06:06
更新：2026-Jun-15 06:06

世界盃｜日本兩度落後卻永不放棄　絕地逼和荷蘭展韌力

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世界盃｜兩度落後卻永不放棄　日本絕地逼和荷蘭展韌力（路透社）

世界盃｜兩度落後卻永不放棄　日本絕地逼和荷蘭展韌力（路透社）

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世界盃「死亡之組」展開！本屆F組由荷蘭、日本、瑞典和突尼西亞組成，是平均世界排名最高的分組。首場比賽由「橙衣軍團」荷蘭對陣「藍武士」日本。日本在今場比賽雖然兩度落後，但先有中村敬斗的遠射破網，再有鎌田大地臨完場前的入球，以2:2逼和荷蘭。

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半場合演悶戰　鈴木彩艷表現搶鏡

強強對碰，節奏自然較慢，尤其是兩隊身處「死亡之組」，自然保守至上。

荷蘭上半場控球率雖然佔優，然而當耶爾馬倫（Donyell Malen）開賽初段的轉身施射，還是他其後的頭槌攻門，都被日本門將鈴木彩艷救出。

至於日本雖有零星反擊，中村敬斗以及上田綺世於臨完半場前皆有2次機會，但都未能破門，上半場兩隊以0:0打成平手。

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上半場日本門將鈴木彩艷表現出色，多番撲教力保不失。（路透社）

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下半場雙方鬥攻　日本臨完場前絕地逼和

換邊後兩隊「搏拳」，鬥得燦爛。荷蘭後防定海神針華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）於50分鐘接應賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）傳中頭槌頂入，這個由兩名利物浦球員造成的入球為「橙衣軍團」領先1:0。

隨後中村敬斗於57分鐘禁區外遠射得手，為日本追平1:1。僅僅7分鐘後，森馬維（Crysencio Summerville）於右路禁區邊回敬一記冷箭，鈴木彩艷只能看著皮球入網，荷蘭反超前2:1。森馬維僅僅11日前才首次為荷蘭國家隊上陣，今場正選上陣就取得入球。

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及至89分鐘，神奇一幕出現。小川航基接應角球一頂，皮球「省中」鎌田大地改變方向入網。下半場兩度落後，仍能追平，「藍武士」展現驚人不屈意志。

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兩隊各一言和後，日本憑著較少黃牌數，壓過同得一分的荷蘭升上F組榜首。

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