世界盃｜日本兩度落後卻永不放棄　絕地逼和荷蘭展韌力

世界盃「死亡之組」展開！本屆F組由荷蘭、日本、瑞典和突尼西亞組成，是平均世界排名最高的分組。首場比賽由「橙衣軍團」荷蘭對陣「藍武士」日本。日本在今場比賽雖然兩度落後，但先有中村敬斗的遠射破網，再有鎌田大地臨完場前的入球，以2:2逼和荷蘭。

半場合演悶戰 鈴木彩艷表現搶鏡

強強對碰，節奏自然較慢，尤其是兩隊身處「死亡之組」，自然保守至上。

荷蘭上半場控球率雖然佔優，然而當耶爾馬倫（Donyell Malen）開賽初段的轉身施射，還是他其後的頭槌攻門，都被日本門將鈴木彩艷救出。

至於日本雖有零星反擊，中村敬斗以及上田綺世於臨完半場前皆有2次機會，但都未能破門，上半場兩隊以0:0打成平手。