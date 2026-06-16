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體育
出版：2026-Jun-16 15:59
更新：2026-Jun-16 15:59

世界盃｜佛得角球迷舉國慶祝 球迷形容「似捧世界盃」

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世界盃｜佛得角球迷舉國慶祝 球迷形容「似捧世界盃」

世界盃｜佛得角球迷舉國慶祝 球迷形容「似捧世界盃」

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世界盃熱門西班牙超過800次傳球及27次起腳，未能攻破佛得角賽和0︰0，令這個大西洋島國一戰成名。無論國內或在美國睇波的球迷，都上街慶祝零的突破，更有球迷高呼「像贏得世界盃似的」。

佛得角國內，大量球迷湧到大街，披起佛得角國旗及唱歌慶祝。美國麻省東南部布羅克頓（Brockton）有近7萬人由佛得角移民，他們在美國居住並在布羅克頓建立小社區，賽後大量佛得角球迷到布羅克頓大街慶祝。有球迷賽後稱︰「全世界賽前都不認識佛得角，現在他們知道了。」

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佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（AP） 佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（AP） 佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（AP） 佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（AP） 佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（AP） 佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（AP） 佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（路透） 佛得角球迷慶祝球隊0︰0賽和西班牙，取得世界盃零的突破（路透）

一名移民到美國多年的50歲球迷稱︰「我們證明大家都估錯了，（賽和西班牙）像贏了世界盃似的。」28歲的教師則道出秘訣︰「我們為國家自豪，只要球員多食「佛得角國菜」Cachupa，下場就可以擊敗烏拉圭。」Cachupa是一款粟米粥，用粟米、豆、木薯、紅薯、魚、肉或香腸燉煮的菜色。

佛得角人口 與東區或屯門相約

佛得角人口只有約52萬，略比葵青區、西貢區多，與東區或屯門區人口相約，但較約67萬人的觀塘區或69萬人的沙田區更少。

然而這場爆冷，卻不是所有人都滿意。有名為「betoor619」的用戶在Polymarket下注100萬美元（約783萬港元），估計西班牙可以取勝，但未能笑到最後。另一名用戶「fishalive」較有眼光，投注40萬美元西班牙未能擊敗佛得角，獲取470萬美元（約3,681萬港元）。

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「佛得角國菜」Cachupa，由用粟米、豆、木薯、紅薯、魚、肉或香腸燉煮（WIKI圖片）

「佛得角國菜」Cachupa，由用粟米、豆、木薯、紅薯、魚、肉或香腸燉煮（WIKI圖片）

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