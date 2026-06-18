世界盃｜哥倫比亞下半場入兩球　擊敗烏茲別克登榜首

世界盃首輪分組賽的最後一場，哥倫比亞以3:1擊敗烏茲別克，升上K組的榜首。亞洲球隊的烏茲別克今場其實有機會搶分，可是最終還是在末段失揖2球。
46支勁旅之前已經亮相，哥倫比亞與烏茲別克在壓軸登場。由前意大利國腳簡拿華路（Fabio Cannavaro）領兵的中亞「白狼」烏茲別克，歷史上首次出戰世界盃決賽周，就迎戰南美的哥倫比亞。賽前同組的葡萄牙就與剛果民主共和國踢平1:1，哥倫比亞贏波就取得分組的主動。
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在墨西哥城的這場比賽，有逾8萬球迷入場支持，特別是鄰近的哥倫比亞球迷佔較多。兩隊上半場初段還是雙方在探索，不過哥倫比賽到40分鐘就找到破門之法，水晶宮的丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）入楔接應路易斯迪亞斯（Luis Diaz）的長傳，禁區挑過門將入網，半場哥倫比亞一球領先。
烏茲別克下半場曾追成平手
亞洲球隊在今屆賽事之前8戰2敗，首次世界盃亮相的烏茲別克也有不錯的表現，並在60分鐘，由費蘇拉伊夫（Abbosbek Fayzullaev）頂入空門，為白狼追平。然而哥倫比亞實力還是在烏茲別克之上，5分鐘後哥倫比亞的反擊，路易斯迪亞斯把握機會起腳，雖然烏茲別克門將的尤素波夫（Utkir Yusupov）擋到，但未能阻止去勢，哥倫比亞再度領先。之後烏茲別克有多次再追平的機會，不過仍是未能再將球放入網窩，更在補時階段被查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz）把握機會頂入，令哥倫比亞最終贏3:1。
贏波的哥倫比亞以3分升上榜首，他們下一場會對剛果民主共和國。而烏茲別克的下一輪，就會對葡萄牙。
入球功臣費蘇拉伊夫（Abbosbek Fayzullaev）身高只有1.67米，憑出眾技術先效力莫斯科中央陸軍，2025年以750萬歐元轉投土超球會巴沙克舒希，今季於土超20場攻入3球及交出5次助攻。
曾膺U20亞洲盃MVP 2年前作客旺角場披甲
國家隊方面，2023年3月費蘇拉伊夫助烏茲別克取得U20亞洲盃冠軍，他當選賽事最佳球員。費蘇拉伊夫同年6月便為大國腳上陣，2024年3月，他與曼城後衛卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）隨隊作客旺角場，出戰2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽次圈小組賽。當時費蘇拉伊夫後備上陣，助客隊以2:0擊敗香港隊。