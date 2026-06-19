世界盃｜加拿大六球大勝卡塔爾　終獲世盃歷史首勝！

繼上輪分組賽逼和波斯尼亞，歷史性取得世盃第一分後，東道主加拿大於 B 組再度出戰，於溫哥華英屬哥倫比亞體育館（BC Place）迎戰上屆東道主卡塔爾。 「楓葉國」全場主導比賽，而卡塔爾上下半場各有球員領紅。最終加拿大勢如破竹，當家射手約拿芬大衛（Jonathan David）更大演帽子戲法，帶領加拿大以 6:0 大勝卡塔爾。 第三次入圍決賽週，之前七場都未嘗勝果，加拿大以一場壓倒性的大勝，終於取得他們世盃史上首場勝仗。

主辦國半場大顯神威 卡塔爾早早十人應戰 「楓葉國」今場志在取勝，甫開賽便加快節奏，主動出擊。隊中射手約拿芬大衛於 7 分鐘伏兵遠柱，接應傳中後球不著地「窩利」抽射，可惜被卡塔爾門將阿布拿達（Mahmoud Abunada）撲出。及至 16 分鐘，加拿大右閘阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）傳中，約拿芬大衛射門雖被撲出，但施利拿連（Cyle Larin）勝在反應快，於門前一腳射入，早早為加拿大領先 1:0，施利拿連連續兩場為「楓葉國」取得入球進帳。 卡塔爾明顯招架不住東道主的氣勢，加拿大射手約拿芬大衛於 29 分鐘再次施展「窩利」絕技，於禁區內狂抽近柱得手，擴大領先優勢至 2:0。入球後的加拿大得勢不饒人，達莊保查蘭（Tajon Buchanan）於 30 分鐘於禁區邊緣被卡塔爾守衛艾亞明（Homam Al-Amin）從後拉跌，原本球證直指十二碼點，然而經過視像助理裁判（VAR）重看慢鏡後，認為犯規處於禁區外，故改判罰球並將艾亞明出示紅牌。

及至上半場補時階段，約拿芬大衛門前成功「執雞」，上半場梅開二度並帶領加拿大半場領先 3:0。

卡塔爾下半場再領紅 加拿大全場大炒五球 換邊後卡塔爾形勢雪上加霜，中場麥迪布斯（Assim Madibos）於 53 分鐘粗野攔截加拿大中場伊斯馬爾干尼（Ismael Kone），球證經過 VAR 重看慢鏡後，決定出示紅牌將麥迪布斯趕離場，令卡塔爾餘下時間需要少兩人作賽，而伊斯馬爾干尼疑似左腳骨折，需要被搬上擔架抬離場，傷勢令人擔憂。 其後尼敦沙利巴（Nathan Saliba）於 64 分鐘主射罰球直入，入球後尼敦沙利巴高舉伊斯馬爾干尼的球衣慶祝，場面感人。屋漏偏逢連夜雨，卡塔爾於 75 分鐘再因艾文拿爾（Mohammed Al-Manai）「擺烏龍」再失一球。臨完場前，加拿大憑著約拿芬大衛門前近射得手，個人連取三球上演帽子戲法，最終以 6:0 大勝一場。