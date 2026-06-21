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體育
出版：2026-Jun-21 02:59
更新：2026-Jun-21 02:59

世界盃｜朗奴高文神調動　波貝比梅開二度助荷蘭大勝瑞典

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世界盃｜朗奴高文神調動　波貝比梅開二度助荷蘭大勝瑞典

世界盃｜朗奴高文神調動　波貝比梅開二度助荷蘭大勝瑞典

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F 組於侯斯頓球場（Houston Stadium）上演次輪比賽，由上場僅被日本逼和的荷蘭，對陣瑞典。

今場荷蘭教練朗奴高文（Ronald Koeman）於正選陣容作出一個調動，起用波貝比（Brian Brobbey）擔正攻堅，最終這名效力英超球隊新特蘭的前鋒不負所托，早早於上半場梅開二度，帶領「橙衣軍團」以 5:1 大勝瑞典，取得出線關鍵三分。

波貝比今場擔任正選，上半場已經連入兩球。（路透社） 波貝比今場擔任正選，上半場已經連入兩球。（路透社） 波貝比今場擔任正選，上半場已經連入兩球。（路透社） 波貝比今場擔任正選，上半場已經連入兩球。（路透社） 波貝比今場擔任正選，上半場已經連入兩球。（路透社） 波貝比今場擔任正選，上半場已經連入兩球。（路透社） 波貝比今場擔任正選，上半場已經連入兩球。（路透社）

波貝比擔任正選　半場連入兩球

波貝比甫開賽便一手策動反擊，先接應門將長傳，作支點背身傳後予雷恩達斯（Tijjani Reijnders），再交予左路的加普（Cody Gakpo）傳中，已經殺入禁區的波貝比輕鬆撞入，帶領「橙衣軍團」於 5 分鐘便取得領先優勢。

此子其後再下一城，於 17 分鐘接應杜費斯（Denzel Dumfries）的右路傳中，門前加一腳破網，個人梅開二度。

臨完半場前，瑞典曾有機會追平，可惜拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）的頭槌入球被旁證舉旗示意越位在先。慘食「詐糊」的瑞典，半場落後 0:2。

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朗奴高山今場起用波貝比作正選，實見奇效。（路透社）

朗奴高山今場起用波貝比作正選，實見奇效。（路透社）

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加普下半場梅開二度　伊蘭加為瑞典「破蛋」

換邊後荷蘭得勢不饒人，下半場僅兩分鐘便再入一球。杜費斯（Denzel Dumfries）再度於右路底線傳中，加普（Cody Gakpo）近門撞入。杜費斯收獲個人今場第二個助攻，為荷蘭領先至 3:0。

加普隨後再入一球，54 分鐘於左路入禁區後，帶球切入中間後馬上起腳射近柱破網，為「橙衣軍團」擴大比數至 4:0。

瑞典於 59 分鐘終於成功「破蛋」，後備入替的伊蘭加（Anthony Elanga）接應伊沙克（Alexander Isak）的直線後，狂奔半場「單刀」建功。臨完場前，另一名後備入替的森馬維（Crysencio Summerville）遠射得手為荷蘭「埋齋」，最終「橙衣軍團」以 5:1 大勝瑞典。

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加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社） 加普下半場梅開二度，而伊蘭加成功為瑞典「破蛋」。（路透社）
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大破瑞典全取三分後手持 4 分，升上 F 組首名，幾乎已經肯定晉身 32 強；而瑞典則成為首支於世盃第一場贏四球，而在第二場輸四球的球隊，他們下場則需要與日本決一死戰，力爭出線。

荷蘭王室今場亦有到場觀賽。（路透社）

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