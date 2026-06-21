世界盃｜朗奴高文神調動 波貝比梅開二度助荷蘭大勝瑞典

F 組於侯斯頓球場（Houston Stadium）上演次輪比賽，由上場僅被日本逼和的荷蘭，對陣瑞典。 今場荷蘭教練朗奴高文（Ronald Koeman）於正選陣容作出一個調動，起用波貝比（Brian Brobbey）擔正攻堅，最終這名效力英超球隊新特蘭的前鋒不負所托，早早於上半場梅開二度，帶領「橙衣軍團」以 5:1 大勝瑞典，取得出線關鍵三分。

波貝比擔任正選 半場連入兩球 波貝比甫開賽便一手策動反擊，先接應門將長傳，作支點背身傳後予雷恩達斯（Tijjani Reijnders），再交予左路的加普（Cody Gakpo）傳中，已經殺入禁區的波貝比輕鬆撞入，帶領「橙衣軍團」於 5 分鐘便取得領先優勢。



此子其後再下一城，於 17 分鐘接應杜費斯（Denzel Dumfries）的右路傳中，門前加一腳破網，個人梅開二度。 臨完半場前，瑞典曾有機會追平，可惜拿格比爾基（Gustaf Lagerbielke）的頭槌入球被旁證舉旗示意越位在先。慘食「詐糊」的瑞典，半場落後 0:2。

加普下半場梅開二度 伊蘭加為瑞典「破蛋」 換邊後荷蘭得勢不饒人，下半場僅兩分鐘便再入一球。杜費斯（Denzel Dumfries）再度於右路底線傳中，加普（Cody Gakpo）近門撞入。杜費斯收獲個人今場第二個助攻，為荷蘭領先至 3:0。 加普隨後再入一球，54 分鐘於左路入禁區後，帶球切入中間後馬上起腳射近柱破網，為「橙衣軍團」擴大比數至 4:0。 瑞典於 59 分鐘終於成功「破蛋」，後備入替的伊蘭加（Anthony Elanga）接應伊沙克（Alexander Isak）的直線後，狂奔半場「單刀」建功。臨完場前，另一名後備入替的森馬維（Crysencio Summerville）遠射得手為荷蘭「埋齋」，最終「橙衣軍團」以 5:1 大勝瑞典。

大破瑞典全取三分後手持 4 分，升上 F 組首名，幾乎已經肯定晉身 32 強；而瑞典則成為首支於世盃第一場贏四球，而在第二場輸四球的球隊，他們下場則需要與日本決一死戰，力爭出線。