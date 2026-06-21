世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦

兩隊於 E 組首輪分組賽都能順利取勝的球隊對碰，由德國對陣科特迪瓦。 德國雖然先落後一球，但憑著後備入替的丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）臨完場前兩分鐘入球，以 2:1 絕殺科特迪瓦。

德國兩食「詐糊」 基斯爾建功 科特迪瓦半場領先 甫開賽雖然德國控球率佔先，但科特迪瓦的反擊攻勢亦不俗。阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）於 21 分鐘一度接應角球頂入，然而球證引用新球例，指這名效力拜仁慕尼黑的中場跳頂時侵犯對方門將在先，故入球無效。 及至 30 分鐘，科特迪瓦翼鋒恩迪奧文迪（Yan Diomande）左路發難後傳中，阿密特迪亞路（Amad Diallo）近門施射被德國左閘尼敦布朗（Nathaniel Brown）攔出，皮球卻落在基斯爾（Franck Kessie）腳下。這名現時在沙特聯賽打滾的中場門前補射破網，射入其國家隊第 18 個入球，協助科特迪瓦領先 1:0。

德國於 39 分鐘再食「詐糊」，穆斯亞拿（Jamal Musiala）於科特迪瓦禁區頂搶到皮球，再傳予科利安華迪斯（Florian Wirtz），橫傳予夏維斯（Kai Havertz）射入。然而球證此時才鳴哨示意穆斯亞拿犯規在先，德國入球再次無效。最終科特迪瓦於賽前不被看好之下，半場領先德國 1:0。

拿高士文神機妙算 烏達夫再度後備建功 換邊後阿密特迪亞路頻頻於右路進襲，傳中為隊友鋪橋搭路，可惜科特迪瓦都未能把握住擴大分數的機會。 其後德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）一口氣換入三名後備，成效立杆見影。兩名後備入替的球員於 68 分鐘為德國追平 1:1 —拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）右路傳中予丹尼斯烏達夫門前撞入。 臨完場前兩方攻勢你來我往，掀起比賽高潮。來到補時 4 分鐘，丹尼斯烏達夫接應菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）來自中場的傳送，轉身抽射命中。個人梅開二度，帶領德國以 2:1 絕殺科特迪瓦。

有驚無險全取三分後，德國以 6 分排榜首，並提早一輪鎖定出線資格；至於科特迪瓦下輪將對陣庫拉索，出線形勢仍樂觀。