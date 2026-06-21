熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-21 06:14
更新：2026-Jun-21 06:14

世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦

分享：
世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社）

世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社）

adblk4

兩隊於 E 組首輪分組賽都能順利取勝的球隊對碰，由德國對陣科特迪瓦。

德國雖然先落後一球，但憑著後備入替的丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）臨完場前兩分鐘入球，以 2:1 絕殺科特迪瓦。

世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社） 世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社） 世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社） 世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社） 世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社） 世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社） 世界盃｜烏達夫後備入替救主　德國補時絕殺科特迪瓦（路透社）
世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃茶餐廳睇波好去處（資料截至6月16日）

德國兩食「詐糊」　基斯爾建功　科特迪瓦半場領先

甫開賽雖然德國控球率佔先，但科特迪瓦的反擊攻勢亦不俗。阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）於 21 分鐘一度接應角球頂入，然而球證引用新球例，指這名效力拜仁慕尼黑的中場跳頂時侵犯對方門將在先，故入球無效。

及至 30 分鐘，科特迪瓦翼鋒恩迪奧文迪（Yan Diomande）左路發難後傳中，阿密特迪亞路（Amad Diallo）近門施射被德國左閘尼敦布朗（Nathaniel Brown）攔出，皮球卻落在基斯爾（Franck Kessie）腳下。這名現時在沙特聯賽打滾的中場門前補射破網，射入其國家隊第 18 個入球，協助科特迪瓦領先 1:0。

adblk5

德國於 39 分鐘再食「詐糊」，穆斯亞拿（Jamal Musiala）於科特迪瓦禁區頂搶到皮球，再傳予科利安華迪斯（Florian Wirtz），橫傳予夏維斯（Kai Havertz）射入。然而球證此時才鳴哨示意穆斯亞拿犯規在先，德國入球再次無效。最終科特迪瓦於賽前不被看好之下，半場領先德國 1:0。

德國於上半場曾經兩次食「詐糊」。（路透社） 德國於上半場曾經兩次食「詐糊」。（路透社） 德國於上半場曾經兩次食「詐糊」。（路透社） 德國於上半場曾經兩次食「詐糊」。（路透社）

拿高士文神機妙算　烏達夫再度後備建功

換邊後阿密特迪亞路頻頻於右路進襲，傳中為隊友鋪橋搭路，可惜科特迪瓦都未能把握住擴大分數的機會。

其後德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）一口氣換入三名後備，成效立杆見影。兩名後備入替的球員於 68 分鐘為德國追平 1:1 —拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）右路傳中予丹尼斯烏達夫門前撞入。

臨完場前兩方攻勢你來我往，掀起比賽高潮。來到補時 4 分鐘，丹尼斯烏達夫接應菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）來自中場的傳送，轉身抽射命中。個人梅開二度，帶領德國以 2:1 絕殺科特迪瓦。

adblk6

拿高士文下半場一口氣換入三人，即見成效。（路透社）

拿高士文下半場一口氣換入三人，即見成效。（路透社）

世界盃2026 E組德國大軍名單 世界盃2026 E組科特迪瓦大軍名單 世界盃2026 E組庫拉索大軍名單 世界盃2026 E組厄瓜多爾大軍名單

有驚無險全取三分後，德國以 6 分排榜首，並提早一輪鎖定出線資格；至於科特迪瓦下輪將對陣庫拉索，出線形勢仍樂觀。

世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月19日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月19日08:00） GROUP C GROUP D 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月21日06:00） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月21日03:00） 世界盃2026分組賽G組形勢（截至6月16日11:10） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽I組形勢（截至6月17日08:10） 世界盃2026分組賽J組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月19日12:00） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月19日09:15） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比���對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務