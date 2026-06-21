世界盃｜ 馬寧率中國球證團隊執法　庫拉索守和厄瓜多爾奪歷史第一分！

世界盃｜ 中國球證團隊執法 庫拉索守和厄瓜多爾奪歷史第一分！

世界盃 E 組來到次輪比賽，兩隊首輪皆落敗的球隊對碰，由厄瓜多爾對陣「世盃初哥」庫拉索。 今場比賽有中國球證團隊執法，其中馬寧更成為第二位在世盃擔任主球證的中國球證，全場出示6張黃牌。庫拉索全場成功抵禦厄瓜多爾狂攻，守和 0:0，奪得其世界盃史上第一分！

擔任世盃主球證 馬寧成中國史上第二人 要數到世盃場上有中國球證擔任主球證，都要數到 2002 年日韓世盃的陸俊。在今場厄瓜多爾對庫拉索的比賽中，球證團隊有三名中國球證，包括主球證馬寧、旁證周飛，以及視像助理裁判（VAR）傅明。其中馬寧曾於 2022 年卡塔爾世界盃出任過第四球證，今場他成為史上首位能夠連續兩屆成為世界盃球證，亦是第二位在世界盃賽場上擔任主球證的中國球證。

厄瓜多爾空佔控球權 半場未能攻破庫拉索大門 於賽前被看高一線的厄瓜多爾，開賽當然佔盡優勢，安拿華倫西亞（Enner Valencia）早早於 3 分鐘就接應後場長傳，可惜「單刀」被庫拉索門將伊萊羅姆（Eloy Room）撲出；此子於 20 分鐘再接再厲，接應軒卡派爾（Piero Hincapie）的左路傳中，門前加一腳卻再次被伊萊羅姆接實。 上半場厄瓜多爾控球率高達 73%，卻未能轉化為入球，半場兩隊互交白卷。

伊萊羅姆全場15次撲救 成庫拉索守和關鍵 換邊後厄瓜多爾加強攻勢，但始終未能撕破庫拉索防線，庫拉索門將伊萊羅姆全場作出 15 次撲教，其中更有多番精彩撲教，力保不失。 儘管厄瓜多爾於比賽尾段狂攻，但已經為時已晚，全場 27 次射門都未能轉化為入球，最終兩隊皆無入球，以 0:0 完場。

賽後兩隊各得一分，亦令同組的德國提早鎖定首名出線資格。至於厄瓜多爾今場未能擊敗庫拉索，將令他們出線之路舉步維艱，下場他們將面對德國，必須全取三分才能出線。