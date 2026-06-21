世界盃｜日本大勝突尼西亞升F組次席 鎌田大地破日本世界盃最快入球紀錄

史上第1000場世界盃賽事，日本在F組分組賽以4︰0輕取突尼西亞，以4分升上F組次席，只要最後一輪分組賽對瑞典不敗即可晉級32強。突尼西亞即使陣前易帥仍2連敗，提早出局。

上田綺世梅開二度

日本曾在2002年世界盃分組賽，主場憑森島寬晃及中田英壽建功以2︰0擊敗突尼西亞，首度出線16強。

世界排名45位的突尼西亞在今屆世界盃首戰以1︰5慘負瑞典後，即時辭退教練林姆治（Sabri Lamouchi），由前沙特阿拉伯主帥的列拿特（Herve Renard）接手帶領對日本及之後荷蘭的分組賽，這名法國籍教練曾在去屆率領沙特阿拉伯反勝阿根廷，成為去屆經典爆冷賽事。

世界排名18的日本排出3-4-3陣式以伊東純也、佐野海舟支援上田綺世，兩翼為中村敬斗及堂安律。4分鐘就由中村敬斗傳中予鎌田大地後腳撞射入網，後者成為2002年稻本潤一後，第一名連續兩場世界盃建功的日本球員。突尼西亞方面，取代查馬卡（Abdelmouhib Chamakh）把關的艾曼達文（Aymen Dahmen）在10分鐘神救，在皮球完全入白界前精彩撲出，成為今場少數搶鏡畫面。