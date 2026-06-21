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體育
出版：2026-Jun-21 13:56
更新：2026-Jun-21 13:56

世界盃｜日本大勝突尼西亞升F組次席 鎌田大地破日本世界盃最快入球紀錄

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世界盃｜日本輕取突尼西亞升F組次席 鎌田大地破日本世界盃最快入球紀錄

世界盃｜日本輕取突尼西亞升F組次席 鎌田大地破日本世界盃最快入球紀錄

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史上第1000場世界盃賽事，日本在F組分組賽以4︰0輕取突尼西亞，以4分升上F組次席，只要最後一輪分組賽對瑞典不敗即可晉級32強。突尼西亞即使陣前易帥仍2連敗，提早出局。

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世界盃2026，日本對突尼西亞由鎌田大地先開紀錄（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞由鎌田大地先開紀錄（路透） 世界盃2026，日本對突尼西亞由鎌田大地先開紀錄（路透） 世界盃2026，日本對突尼西亞由鎌田大地先開紀錄（路透） 世界盃2026，日本對突尼西亞（路透） 日本憲仁親王妃久子到場支持日本隊（AP） 日本球迷帶同比卡超支持日本（AP） 2026 06 日本球迷以龍珠造型支持日本（路透） 1362404975 UP1EM6L087EGV RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP TUN JPN 世界盃2026，日本對突尼西亞（路透） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 日本憲仁親王妃久子到場支持日本隊（AP） AP26172109791799 世界盃2026，上田綺世為日本射成2︰0（AP） 世界盃2026，上田綺世為日本射成2︰0（AP） 世界盃2026，上田綺世為日本射成2︰0（AP） 世界盃2026，上田綺世為日本射成2︰0（AP） 世界盃2026，上田綺世為日本射成2︰0（路透） 世界盃2026，上田綺世為日本射成2︰0（路透） 世界盃2026，日本上半場領前突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本上半場領前突尼西亞（AP） 日本對突尼西亞，是第1000場世界盃賽事（路透） 艾曼達文（Aymen Dahmen）在10分鐘神救，在皮球完全入白界前精彩撲出。 2026 06 世界盃2026，日本上半場領前突尼西亞（路透） 2118749069 UP1EM6L0BYW1F RTRMADP 3 SOCCER WORLDCUP TUN JPN 日本憲仁親王妃久子到場支持日本隊（路透）

上田綺世梅開二度

日本曾在2002年世界盃分組賽，主場憑森島寬晃及中田英壽建功以2︰0擊敗突尼西亞，首度出線16強。

世界排名45位的突尼西亞在今屆世界盃首戰以1︰5慘負瑞典後，即時辭退教練林姆治（Sabri Lamouchi），由前沙特阿拉伯主帥的列拿特（Herve Renard）接手帶領對日本及之後荷蘭的分組賽，這名法國籍教練曾在去屆率領沙特阿拉伯反勝阿根廷，成為去屆經典爆冷賽事。

世界排名18的日本排出3-4-3陣式以伊東純也、佐野海舟支援上田綺世，兩翼為中村敬斗及堂安律。4分鐘就由中村敬斗傳中予鎌田大地後腳撞射入網，後者成為2002年稻本潤一後，第一名連續兩場世界盃建功的日本球員。突尼西亞方面，取代查馬卡（Abdelmouhib Chamakh）把關的艾曼達文（Aymen Dahmen）在10分鐘神救，在皮球完全入白界前精彩撲出，成為今場少數搶鏡畫面。

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上半場「水Break」後，效力荷甲飛燕諾的上田綺世反擊放冷箭「通坑渠」射成2︰0。

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世界盃2026，伊東純也接應上田綺世妙傳，為日本射成3︰0（路透） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，日本對突尼西亞（AP） 世界盃2026，伊東純也接應上田綺世妙傳，為日本射成3︰0（路透） 世界盃2026，伊東純也接應上田綺世妙傳，為日本射成3︰0（路透） 世界盃2026，伊東純也為日本射成3︰0（AP） 世界盃2026，伊東純也為日本射成3︰0（AP）

突尼西亞半場換了兩將及加強搶逼，取回不少攻勢，但前曼聯球員米積伯利（Hannibal Mejbri）禁區內踢空氣，加上伊東純也接應上田綺世妙傳69分鐘單刀射成3︰0，令突尼西亞無力回天。上田綺世接應佐野海舟傳中頂成4︰0，令日本賽後以4分列F組次席，僅因得球（6球）不及荷蘭（7球）居次。而突尼西亞兩戰皆北提早出局。

日本周五鬥瑞典

日本將在6月26日（周五）早上7時鬥瑞典力爭F組出線席位，同時間突尼西亞對荷蘭。

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