世界盃令美國帶起足球熱潮，令不少非足球迷入坑，包括被冠以「美國最靚女球迷」的Nichole Perry。一向鍾情棒球的Nichole在世界盃前入場支持美國足球隊，因一個IG Post爆紅。

美國女球迷Nichole Perry在6月6月入場觀看美國對德國的熱身賽時把照片上載至IG，符上「🇺🇸⚽️ let’s go USMNT」字眼，意外爆紅令她的名字成為搜尋關鍵字。截至6月24日她IG只出了11個帖文、而且在世界盃開始後未曾更新有關世界盃的內容，IG Followers已升至1.6萬。

盼獲贈世界盃波飛入場

這名居住在芝加哥的空姐在X非常活躍，曾在帖文中分享自己被英國太陽報報道照片。她留言公開希望國際足協可以贈送世界盃門票（That’s crazyyyy fifa better run me my tickets），暗中抱怨世界盃門票太貴，她未能負擔昂費票價。