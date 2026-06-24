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體育
出版：2026-Jun-24 18:21
更新：2026-Jun-24 18:21

世界盃｜美國最靚女球迷爆紅 承認因世界盃入坑足球

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世界盃｜美國最靚女球迷爆紅 承認因世界盃入坑足球

世界盃｜美國最靚女球迷爆紅 承認因世界盃入坑足球

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世界盃令美國帶起足球熱潮，令不少非足球迷入坑，包括被冠以「美國最靚女球迷」的Nichole Perry。一向鍾情棒球的Nichole在世界盃前入場支持美國足球隊，因一個IG Post爆紅。

世界盃｜ViuTV免費直播25場賽事

世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry居住在芝加哥 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry在6月6月入場觀看美國對德國的熱身賽時把照片上載至IG而爆紅 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry的IG Followers已升至1.6萬 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry的IG Followers已升至1.6萬 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry暗中抱怨世界盃門票太貴，她未能負擔 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry有多件美國足球隊波衫 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry職業為空姐 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry有多件美國足球隊波衫 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry職業為空姐 「美國最靚女球迷」Nichole Perry 世界盃「美國最靚女球迷」Nichole Perry居住在芝加哥 「美國最靚女球迷」Nichole Perry經常入場支持棒球隊芝加哥小熊

美國女球迷Nichole Perry在6月6月入場觀看美國對德國的熱身賽時把照片上載至IG，符上「🇺🇸⚽️ let’s go USMNT」字眼，意外爆紅令她的名字成為搜尋關鍵字。截至6月24日她IG只出了11個帖文、而且在世界盃開始後未曾更新有關世界盃的內容，IG Followers已升至1.6萬。

盼獲贈世界盃波飛入場

這名居住在芝加哥的空姐在X非常活躍，曾在帖文中分享自己被英國太陽報報道照片。她留言公開希望國際足協可以贈送世界盃門票（That’s crazyyyy fifa better run me my tickets），暗中抱怨世界盃門票太貴，她未能負擔昂費票價。

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世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月24日12:00） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月19日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月19日08:00） 世界盃2026分組賽C組形勢 世界盃2026分組賽D組形勢 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月21日10:00） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月21日14:00） 世界盃2026，G組形勢（截至6月22日11:00） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月22日08:00） 世界盃2026分組賽I組形勢 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月24日12:00） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月24日09:00） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）

由舊照片可見，Nichole Perry經常入場支持棒球隊芝加哥小熊，她承認自己是「棒球女孩」，但因世界盃而首次支持美國足球隊。

美國來仗「例行公事」對土耳其

已鎖定首名出線的美國隊，將在6月26日的D組分組賽鬥土耳其，32強將面對B/E/F/I/J組第三名。

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