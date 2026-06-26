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體育
出版：2026-Jun-26 11:57
更新：2026-Jun-26 11:57

世界盃｜佛得角撼沙地前獲「禾仙夏街」沖喜 門將球鞋被揭中國製造

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世界盃｜佛得角撼沙地前獲「禾仙夏街」沖喜 門將球鞋被揭中國製造

世界盃｜佛得角撼沙地前獲「禾仙夏街」沖喜 門將球鞋被揭中國製造

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佛得角成為今屆世界盃神奇球隊，在周六早上硬撼沙特阿拉伯爭出線前，當地São Miguel市將兩條街道以門將禾仙夏（Vozinha）及球隊外號藍色鯊魚命名沖喜。此外，禾仙夏的戰靴Senda Mendoza的生產地曝光。

佛得角賽和西班牙烏拉圭暫得2分，列H組第3名。周六（6月27日）早上8時將對決第4名的沙特阿拉伯。只要「藍色鯊魚」贏波即肯定晉級32強，如果不敗仍有機會憑最佳第3名晉級32強，創造歷史。

佛得角São Miguel市將兩條街道名為禾仙夏街（Rua Vozinha）及藍色鯊魚街（Rua Tubarão Azul） 佛得角São Miguel市將兩條街道名為禾仙夏街（Rua Vozinha）及藍色鯊魚街（Rua Tubarão Azul） 佛得角São Miguel市將兩條街道名為禾仙夏街（Rua Vozinha）及藍色鯊魚街（Rua Tubarão Azul） 佛得角São Miguel市將兩條街道名為禾仙夏街（Rua Vozinha）及藍色鯊魚街（Rua Tubarão Azul） 禾仙夏（Vozinha）IG Followers升至1635萬 禾仙夏（Vozinha）已成為佛得角人民英雄 禾仙夏（Vozinha）已成為佛得角人民英雄 禾仙夏（Vozinha）將領軍鬥沙特阿拉伯力爭出線世界盃32強

為紀念佛得角及禾仙夏在今屆世界盃的神級演出，佛得角São Miguel市將兩條街道名為禾仙夏街（Rua Vozinha）及藍色鯊魚街（Rua Tubarão Azul），敬致他們為佛得角的貢獻。聖地亞哥島市長 Herménio Fernandes指禾仙夏已成為該國榜樣，亦藉此感謝佛得角國家隊所有球員、教練團、足總及相關人士。除了改名外，計劃亦同時設立衛生設施，以改善當地社區及公眾衛生。

禾仙夏IG直逼哈利卡尼

禾仙夏賽前約4.5萬IG Followers，兩場過後Followers急升至6月26日早上的1635萬，早已超越德國門將紐亞，步步進逼英格蘭前鋒哈利卡尼（1851萬）。

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禾仙夏（Vozinha）的球鞋是美國運動品牌Senda Athletics的Senda Mendoza 禾仙夏（Vozinha）球鞋Senda Mendoza由中國旭豐體育生產

美國品牌球鞋 莆田製造

人氣爆升，球鞋產地亦成為新聞。禾仙夏（Vozinha）的球鞋是美國運動品牌Senda Athletics的Senda Mendoza，近日被傳媒發現球鞋由中國旭豐體育代工生產，於莆田製造。旭豐體育創辦人鄭瀚接受訪問時說︰「他（禾仙夏）爆紅後我們才反應過來。世界盃前，公司客戶Senda Athletics緊急落訂要200對鞋，完成後要空運到美國，他們只說這批鞋子要參加世界盃。」直到禾仙夏由對西班牙7次撲救守和0︰0成為紅人後，他才知道這名佛得角門將腳上的鞋是由自家工廠製造︰「畢竟是代工，主要還是展現我們的專業性以及守規則的形象，但在內地暫時未有鎖售計劃。」

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