佛得角成為今屆世界盃神奇球隊，在周六早上硬撼沙特阿拉伯爭出線前，當地São Miguel市將兩條街道以門將禾仙夏（Vozinha）及球隊外號藍色鯊魚命名沖喜。此外，禾仙夏的戰靴Senda Mendoza的生產地曝光。

佛得角賽和西班牙及烏拉圭暫得2分，列H組第3名。周六（6月27日）早上8時將對決第4名的沙特阿拉伯。只要「藍色鯊魚」贏波即肯定晉級32強，如果不敗仍有機會憑最佳第3名晉級32強，創造歷史。