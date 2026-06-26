佛得角成為今屆世界盃神奇球隊，在周六早上硬撼沙特阿拉伯爭出線前，當地São Miguel市將兩條街道以門將禾仙夏（Vozinha）及球隊外號藍色鯊魚命名沖喜。此外，禾仙夏的戰靴Senda Mendoza的生產地曝光。
佛得角賽和西班牙及烏拉圭暫得2分，列H組第3名。周六（6月27日）早上8時將對決第4名的沙特阿拉伯。只要「藍色鯊魚」贏波即肯定晉級32強，如果不敗仍有機會憑最佳第3名晉級32強，創造歷史。
為紀念佛得角及禾仙夏在今屆世界盃的神級演出，佛得角São Miguel市將兩條街道名為禾仙夏街（Rua Vozinha）及藍色鯊魚街（Rua Tubarão Azul），敬致他們為佛得角的貢獻。聖地亞哥島市長 Herménio Fernandes指禾仙夏已成為該國榜樣，亦藉此感謝佛得角國家隊所有球員、教練團、足總及相關人士。除了改名外，計劃亦同時設立衛生設施，以改善當地社區及公眾衛生。
禾仙夏IG直逼哈利卡尼
禾仙夏賽前約4.5萬IG Followers，兩場過後Followers急升至6月26日早上的1635萬，早已超越德國門將紐亞，步步進逼英格蘭前鋒哈利卡尼（1851萬）。
美國品牌球鞋 莆田製造
人氣爆升，球鞋產地亦成為新聞。禾仙夏（Vozinha）的球鞋是美國運動品牌Senda Athletics的Senda Mendoza，近日被傳媒發現球鞋由中國旭豐體育代工生產，於莆田製造。旭豐體育創辦人鄭瀚接受訪問時說︰「他（禾仙夏）爆紅後我們才反應過來。世界盃前，公司客戶Senda Athletics緊急落訂要200對鞋，完成後要空運到美國，他們只說這批鞋子要參加世界盃。」直到禾仙夏由對西班牙7次撲救守和0︰0成為紅人後，他才知道這名佛得角門將腳上的鞋是由自家工廠製造︰「畢竟是代工，主要還是展現我們的專業性以及守規則的形象，但在內地暫時未有鎖售計劃。」