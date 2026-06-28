世界盃｜剛果反勝烏茲別克出線　南韓正式出局

K組最後一場分組賽，由剛果民主共和國對陣烏茲別克。今場賽果除了會直接影響K組形勢外，更會影響最佳第3名排行榜。只要剛果民主共和國全取3分，賽前排在最佳第3名排行榜第8名的南韓將立即出局。

兩隊均食「詐糊 」 烏茲別克半場領先

甫開賽烏茲別克攻勢一浪接一浪，僅1分鐘前鋒蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）門前破網，不過被判越位在先，入球無效。不過這名前鋒並未有氣餒，於14分鐘於禁區左路射入一球絕妙的笠射，為烏茲別克先開紀錄。

民主剛果其後於17分鐘慘食「詐糊 」，麥保古（Nathanael Mbuku）禁區頂推順即射破網，不過球證入球後查看視像助理裁判的重播，認為麥保古在先前組織犯規在先，故入球無效，最終烏茲別克保持1:0領先優勢到半場。