世界盃｜南韓眾將出局一刻一臉茫然 錯過11億韓圜出線獎金

南韓在6月25日舉行的世界盃K組分組賽不敵南非後，等待超過72小時。今日K組剛果民主共和國擊敗烏茲別克，確定南韓出局。有南韓傳媒披露，南韓球員在餐廳一同觀看剛果民主共和國一役，然而烏茲別克反勝為敗，令部份南韓球員情緒崩潰。

乾等3日「慢性出局」

根據南韓傳媒消息，南韓隊在第3輪不敵南非後，返回位於墨西哥薩波潘（Zapopan）的基地，過去3日南韓球員除了恢復性訓練外，亦在酒台一起觀看世界盃賽事，留意最佳第3名形勢。原本南韓3戰3分，只要其他11場滿足9項條件的其中3項，南韓就可以晉級32強。不過前8場關乎最佳第3名的比賽，只有烏拉圭不敵西班牙對南韓而言是好消息。