世界盃｜南韓眾將出局一刻一臉茫然 錯過11億韓圜出線獎金

南韓在6月25日舉行的世界盃K組分組賽不敵南非後，等待超過72小時。今日K組剛果民主共和國擊敗烏茲別克，確定南韓出局。有南韓傳媒披露，南韓球員在餐廳一同觀看剛果民主共和國一役，然而烏茲別克反勝為敗，令部份南韓球員情緒崩潰。
乾等3日「慢性出局」
根據南韓傳媒消息，南韓隊在第3輪不敵南非後，返回位於墨西哥薩波潘（Zapopan）的基地，過去3日南韓球員除了恢復性訓練外，亦在酒台一起觀看世界盃賽事，留意最佳第3名形勢。原本南韓3戰3分，只要其他11場滿足9項條件的其中3項，南韓就可以晉級32強。不過前8場關乎最佳第3名的比賽，只有烏拉圭不敵西班牙對南韓而言是好消息。
南韓隊內氣氛漸見沉重
出線機會率每日急轉直下，南韓隊內氣氛也漸見沉重。今日早上剛果民主共和國對烏茲別克及奧地利對阿爾及利亞，本來是南韓最後出線機會。需要贏波的剛果民主共和國早段先失一球，曾為南韓帶來希望，但這支非洲球隊下半場連入3球，令南韓球員在晚餐後一同見證球隊正式出局，眾將當時一臉茫然，有球員情緒崩潰，及後大家只能安靜地回酒店房準備「登機」。
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南韓出局，令球員錯過11億韓圜（約561.8萬港元）出線獎金，根據報道，每名入選的南韓球員獲5000萬韓圜（約25.5萬港元）基本津貼，每贏一場獲3000萬韓圜（約15.3萬港元），因此每名球員總計今屆可獲約8000萬韓圜（約40.9萬港元）。
朴智星︰令人心痛
前曼聯球員朴智星在南韓肯定出局後，表示大家需要反思出局原因︰「我們不得不反思為何會陷入令人悲哀的境地。該如何備戰世界盃、如何推動足球發展？明明花了10年時間學習，卻完全忘記了，令人心痛。」他最後總結，稱希望不再重蹈覆轍，繼續進步。