世界盃｜剛果反勝烏茲別克出線　南韓正式出局（有片）

K 組最後一場分組賽，由剛果民主共和國對陣烏茲別克。今場賽果除了會直接影響 K 組形勢外，更會影響最佳第三名排行榜。只要剛果民主共和國全取三分，賽前排在最佳第三名排行榜第八名的南韓將立即出局。
兩隊均食「詐糊 」 烏茲別克半場領先
甫開賽烏茲別克攻勢一浪接一浪，僅 1 分鐘前鋒蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）門前破網，不過被判越位在先，入球無效。不過這名前鋒並未有氣餒，於 14 分鐘於禁區左路射入一球絕妙的笠射，為烏茲別克先開紀錄。
剛果其後於 17 分鐘慘食「詐糊 」，麥保古（Nathanael Mbuku）禁區頂推順即射破網，不過球證入球後查看視像助理裁判的重播，認為麥保古在先前組織犯規在先，故入球無效，最終烏茲別克保持 1:0 領先優勢到半場。
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韋沙梅開二度 剛果下半場反勝
換邊後，剛果加強攻勢，冀望取得入球。狂攻來到 68 分鐘，尤尼韋沙（Yoane Wissa）於禁區內被烏茲別克中堅卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）絆倒，球證直指十二碼，尤尼韋沙自己親自主射極刑中鵠，為剛果追平。
隨後剛果於 78 分鐘終於找到反超前一球，美沙克伊利亞（Meshack Elia）由左路推入中路射門，雖然射中烏茲別克守衛改變方向，但馬耶利（Fiston Mayele）門前加一腳射入，兩名後備入替的剛果球員為球隊反超前。
臨完場前，尤尼韋沙再入一球為剛果奠勝，於禁區頂左路「扭腰」射入一記高難度遠射，為剛果領先至 3:1 到完場。
剛果反勝全取三分後，將升上最佳第三名榜首名，32 強將面對 L 組首名英格蘭。剛果出線，意味著賽前排在最佳第三名榜第八名的南韓正式無緣淘汰賽。