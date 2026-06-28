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體育
出版：2026-Jun-28 09:36
更新：2026-Jun-28 09:36

世界盃｜剛果反勝烏茲別克出線　南韓正式出局（有片）

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世界盃｜ 剛果反勝烏茲別克出線　南韓正式宣佈出局

世界盃｜ 剛果反勝烏茲別克出線　南韓正式宣佈出局

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K 組最後一場分組賽，由剛果民主共和國對陣烏茲別克。今場賽果除了會直接影響 K 組形勢外，更會影響最佳第三名排行榜。只要剛果民主共和國全取三分，賽前排在最佳第三名排行榜第八名的南韓將立即出局。

剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社） 剛果下半場連入兩球，熱血反勝烏茲別克奪出線資格。（路透社）

兩隊均食「詐糊 」　烏茲別克半場領先

甫開賽烏茲別克攻勢一浪接一浪，僅 1 分鐘前鋒蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）門前破網，不過被判越位在先，入球無效。不過這名前鋒並未有氣餒，於 14 分鐘於禁區左路射入一球絕妙的笠射，為烏茲別克先開紀錄。

剛果其後於 17 分鐘慘食「詐糊 」，麥保古（Nathanael Mbuku）禁區頂推順即射破網，不過球證入球後查看視像助理裁判的重播，認為麥保古在先前組織犯規在先，故入球無效，最終烏茲別克保持 1:0 領先優勢到半場。

世界盃｜最佳第3名結果　南韓伊朗被折磨到尾至淘汰（有片）
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兩隊均食「詐糊 」　烏茲別克半場領先（路透社）

兩隊均食「詐糊 」　烏茲別克半場領先（路透社）

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韋沙梅開二度　剛果下半場反勝

換邊後，剛果加強攻勢，冀望取得入球。狂攻來到 68 分鐘，尤尼韋沙（Yoane Wissa）於禁區內被烏茲別克中堅卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）絆倒，球證直指十二碼，尤尼韋沙自己親自主射極刑中鵠，為剛果追平。

隨後剛果於 78 分鐘終於找到反超前一球，美沙克伊利亞（Meshack Elia）由左路推入中路射門，雖然射中烏茲別克守衛改變方向，但馬耶利（Fiston Mayele）門前加一腳射入，兩名後備入替的剛果球員為球隊反超前。

臨完場前，尤尼韋沙再入一球為剛果奠勝，於禁區頂左路「扭腰」射入一記高難度遠射，為剛果領先至 3:1 到完場。

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韋沙梅開二度　剛果下半場反勝（路透社）

韋沙梅開二度　剛果下半場反勝（路透社）

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剛果反勝全取三分後，將升上最佳第三名榜首名，32 強將面對 L 組首名英格蘭。剛果出線，意味著賽前排在最佳第三名榜第八名的南韓正式無緣淘汰賽。

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