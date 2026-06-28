世界盃｜塞內加爾攝影師被加拿大拒發簽證　美國酒店內「扮工」抗議

面對逆境你會如何面對？有人選擇訴諸情緒，也有人會幽默應對。塞內加爾攝影師Sidi Tallah簽證被加拿大拒絕，在世界盃分組賽對伊拉克關鍵一戰滯留美國酒店。他如常拿出專業相機及長鏡頭對酒店電視拍照，疑似「扮工」抗議。