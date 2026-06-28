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體育
出版：2026-Jun-28 12:52
更新：2026-Jun-28 12:52

世界盃｜塞內加爾攝影師被加拿大拒發簽證 美國酒店內「扮工」抗議（有片）

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世界盃｜塞內加爾攝影師被加拿大拒發簽證 美國酒店內「扮工」抗議

世界盃｜塞內加爾攝影師被加拿大拒發簽證 美國酒店內「扮工」抗議

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面對逆境你會如何面對？有人選擇訴諸情緒，也有人會幽默應對。塞內加爾攝影師Sidi Tallah簽證被加拿大拒絕，在世界盃分組賽對伊拉克關鍵一戰滯留美國酒店。他如常拿出專業相機及長鏡頭對酒店電視拍照，疑似「扮工」抗議。

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塞內加爾攝影師Sidi Tallah穿上世界盃官方攝影師背心以相機拍攝酒店電視以示「扮工」 世界盃｜塞內加爾攝影師被加拿大拒發簽證 美國酒店內「扮工」抗議 塞內加爾攝影師Sidi Tallah 伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球（路透社） 伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球（路透社） 伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球（路透社） 伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球（路透社） 伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球（路透社） 伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球（路透社） 伊拉克早早十人應戰　塞內加爾大炒五球（路透社）

塞內加爾今屆世界盃首兩戰先後不敵法國及挪威，對伊拉克必須取勝才有機會晉級。然而塞內加爾攝影師Sidi Tallah簽證被加拿大拒絕，只能留在美國酒店房內，穿上世界盃官方攝影師背心以相機拍攝酒店電視以示「扮工」。最終塞內加爾關鍵戰，以5︰0大破伊拉克，成為晉級32強的8支最佳第3名之一

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