世界盃｜田中碧成日本出局罪人淚灑球場　森保一：感到遺憾與不甘

於臨完場前失球，被巴西絕殺，日本球隊上下當然心碎。犯錯導致失球的中場田中碧賽後黯然落淚，而教練森保一更於球場上向球迷鞠躬致歉。

森保一承擔責任 「未來再向世界發起挑戰。」

與淘汰賽首勝擦肩而過，賽後日本教練森保一表示：「要在今場比賽結束世界盃之旅，絕對是非常遺憾。現在我們的心情非常不甘，但我相信這支球隊仍能繼續成長，不斷提升實力，我們未來會再次向世界發起挑戰。」

森保一更於球場上向球迷鞠躬致歉，承擔出局責任：「許多日本球迷來到現場為我們加油，未能把勝利獻給大家，我感到非常遺憾。作為主教練，我要向所有支持我們的球迷說聲對不起，是我能力不足。球員們已經拼盡全力，希望大家都能夠給予他們應有的肯定。」