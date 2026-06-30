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體育
出版：2026-Jun-30 04:01
更新：2026-Jun-30 04:01

世界盃｜田中碧成日本出局罪人淚灑球場　森保一：感到遺憾與不甘

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世界盃｜田中碧成出局罪人淚灑球場　日本教練森保一：只感到遺憾與不甘

世界盃｜田中碧成出局罪人淚灑球場　日本教練森保一：只感到遺憾與不甘

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日本於今屆世界盃32強1:2不敵巴西，未能突破淘汰賽必敗宿命。

於臨完場前失球，被巴西絕殺，日本球隊上下當然心碎。犯錯導致失球的中場田中碧賽後黯然落淚，而教練森保一更於球場上向球迷鞠躬致歉。

田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社） 田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已（路透社）

田中碧犯錯累失球　賽後自責難自已

下半場補時階段，日本中場田中碧於自家禁區內推橫未有及時解圍，被巴西球員搶下皮球，輾轉之下落到般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）腳下，這名前里昂中場妙傳造就加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）禁區內射門絕殺。

賽後田中碧哭成淚人，一度躺在球場草地上，需要隊友攙扶才能勉強站立，巴西球員馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）見狀上前安慰田中碧。賽後他液流披面，未能接受傳媒訪問，在工作人員陪同下離場。

賽後森保一向球迷鞠躬致歉。（路透社）
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森保一承擔責任　「未來再向世界發起挑戰。」

與淘汰賽首勝擦肩而過，賽後日本教練森保一表示：「要在今場比賽結束世界盃之旅，絕對是非常遺憾。現在我們的心情非常不甘，但我相信這支球隊仍能繼續成長，不斷提升實力，我們未來會再次向世界發起挑戰。」

森保一更於球場上向球迷鞠躬致歉，承擔出局責任：「許多日本球迷來到現場為我們加油，未能把勝利獻給大家，我感到非常遺憾。作為主教練，我要向所有支持我們的球迷說聲對不起，是我能力不足。球員們已經拼盡全力，希望大家都能夠給予他們應有的肯定。」

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