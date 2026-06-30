世界盃｜日本出局兩大原因 本田圭佑指籤運差及個人能力不及巴西

日本對巴西先開紀錄，中場佐野海舟截得巴西傳球後，推過半場於禁區頂冷箭先開紀錄，本田當時興奮地說︰「太精彩了，太精彩了。過了一個？兩個？三個？四個？」然而下半場日本速率大跌，直到補時被巴西反超前時，本田一度語塞，沉默15秒感嘆道︰「還有多少時間？一分鐘？唉，發生甚麼事？」最終日本以1︰2見負，完場後，本田總結道︰「雖然很不甘心，但球員真的做得很好了。球只大概不會說，但我可以說，今次抽籤真的不好運。」

雲尼斯奧斯盤扭出眾 令本田圭佑感嘆差距

對於今場戰術及發揮，本田稱接近完美。只是巴西下半場施壓時，令日本防守對位被打亂，體能消耗很大，最終守不住。他認為日本與巴西的差距，是個人能力︰「整體戰術已接近滿分，但問題還是個人能力，日本球員還需要提升實力。看到雲尼斯奧斯的盤扭後，更深切感受到日本仍有很長的路要走。」

被問到個人能力如何變得更強，他表示球員要效力更高水平聯賽。而日本足總方面，他認為長遠而需要正視今場失利，著手推動針對年輕球員「青訓教育改革」。最後他表示4年後世界盃時，希望以日本主教練身分出現。