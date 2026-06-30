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體育
出版：2026-Jun-30 15:34
更新：2026-Jun-30 16:04

世界盃｜南韓隊凌晨落機回國獲300球迷「接機」　孫興民IG道歉

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世界盃｜南韓隊凌晨落機回國獲300球迷「接機」 洪明甫成眾矢之的

世界盃｜南韓隊凌晨落機回國獲300球迷「接機」 洪明甫成眾矢之的

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南韓在世界盃分組賽出局，3場分組賽表現低迷令南韓球迷十分不滿，就算教練洪明甫宣布辭職仍未能平民憤。包括孫興民在內的南韓國家隊職球員分批回國，於仁川國際機場落機。南韓足協會長的鄭夢奎疑被憤怒的球迷擲狗糧，數百球迷齊聲高呼「洪明甫滾」。

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有球迷舉起「洪明甫！把錢吐出來滾蛋！解散韓國足協」橫額 南韓在世界盃出局後回國，數百球迷齊聲高呼「洪明甫滾」 洪明甫未有回應，在球迷高呼「洪明甫滾」下離開 世界盃2026，南韓在分組賽出局，數百球迷在機場齊聲高呼「洪明甫滾」 世界盃2026，南韓在分組賽出局，數百球迷在機場齊聲高呼「洪明甫滾」

南韓國家隊在凌晨4時落機，仍有300名球迷在機場「接機」。雖然當局已加強保安，但繼2014年球員被擲麥芽糖再度出現混亂。南韓足協會長的鄭夢奎疑被憤怒的球迷擲狗糧。有球迷舉起「洪明甫！把錢吐出來滾蛋！解散韓國足協」橫額。

洪明甫現場不作回應

有記者向洪明甫說「有甚麼向球迷說？」但後者未有回應下，在球迷高呼「洪明甫滾」、「洪明甫你有種出來單挑」、「累南韓足球倒退30年」的叫聲下直接離開。而球迷對南韓球員相對溫和，有人高呼「加油，辛苦了。」

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孫興民︰夢想已幻滅

南韓球星孫興民今日在IG向南韓人道歉︰「我不知道從何說起，我不想扮作無事發生。首先，我要向所有南韓人及球迷道歉，世界盃對我而言是最重要的事，也是兒時夢想，但夢想已幻滅了，令我極度痛苦，至今仍難以接受這個事實。」這名前英超神射手續道︰「我知道大家為了世界盃付出了很多，我深感自己責任重大，而無法回報球迷的支持、時間。」最後，孫興民請求球迷繼續支持及鼓勵，不希望看到批評和傷害球員的事。

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