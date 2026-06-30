世界盃｜南韓隊凌晨落機回國獲300球迷「接機」　孫興民IG道歉

南韓國家隊在凌晨4時落機，仍有300名球迷在機場「接機」。雖然當局已加強保安，但繼2014年球員被擲麥芽糖再度出現混亂。南韓足協會長的鄭夢奎疑被憤怒的球迷擲狗糧。有球迷舉起「洪明甫！把錢吐出來滾蛋！解散韓國足協」橫額。

洪明甫現場不作回應

有記者向洪明甫說「有甚麼向球迷說？」但後者未有回應下，在球迷高呼「洪明甫滾」、「洪明甫你有種出來單挑」、「累南韓足球倒退30年」的叫聲下直接離開。而球迷對南韓球員相對溫和，有人高呼「加油，辛苦了。」