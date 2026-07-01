世界盃｜朗奴高文辭任荷蘭教練暗示或退休 感謝患癌妻支持

63歲的朗奴高文在IG宣布辭職︰「我正式決定離開荷蘭國家隊。回顧執教生涯，兩次執教荷蘭，內心充滿了自豪與感激。不過，這樣結束卻感到無比心痛。我們的夢想是改寫世界盃歷史，但始終未能成真。沒人比我更失望。作為主教練，需要承擔責任。」朗奴高文第一次在2018至2020年，及後短暫執教巴塞隆拿，至2023年再度上任荷蘭主帥，在2024年歐洲國定盃4強以1︰2負英格蘭。他續道︰「帶著複雜的心情，我決定告別。遺憾未能用一個世界盃冠軍來結束的我的橙衣軍團執教生涯。」

朗奴高文︰健康無價

足球以外，妻子Bartina乳癌或令朗奴高文退休︰ 「足球一直是我的人生，但健康無價。近年令我愈來愈明白很多事比足球更重要。妻子一直抵抗癌症，令我的想法有轉娛。她一直支持我任教荷蘭，對她的感激無法用語言來表達。此外，我也要感謝所有合作過的職球員。”

最後，這名荷蘭名宿懷著複雜的心情，疑似與足球告別︰「足球帶給我的一切令我自豪，為我遇到的所有人自豪，也為我能夠將最大的熱情變成職業而自豪。感謝大家多年來的信任、批評或支持，與我一同經歷失望和成功。」