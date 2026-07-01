世界盃｜英格蘭教練杜曹延續修夫基12碼「秘笈」稱不應期望輕鬆擊敗剛果民主

7月2日世界盃32強淘汰賽，凌晨00︰00早場由英格蘭鬥剛果民主共和國。被睇高一線的英格蘭早已秘密特訓12碼多時，希望延續前任教練修夫基的改革成果。不過主帥杜曹直指今場將十分難踢，期望晉級16強後踢得更輕鬆。 修夫基任執時 互射12碼4次贏3次 英格蘭足球隊在2016年修夫基執教前，在7次國際大賽互射12碼中只贏出1次（1996歐洲國家盃8強4︰2勝西班牙），當中由1996年4強不敵德國至2012年歐國盃負意大利曾連續5次射輸。修夫基上任後大幅改善互射12碼成績，4次有3次勝出，只有歐國盃決賽派出欠經驗的布卡約沙卡(Saka)、查頓辛祖（Jadon Sancho）和拉舒福特射失，令英格蘭3︰4不敵意大利飲恨。

現任英格蘭教練杜曹透露已為互射12碼準備多時︰「英格蘭已經有一套運作多年的互射12碼部署，我們會跟隨計劃而行，有所準備。大家都知道誰會主射，也知道主射次序，不過因為不肯定那個球員在互射12碼時在場上，因此難以完全模擬。」 「指定隊友」負責鼓勵劊子手 《BBC》披露修夫基執教英格蘭時，球員會定期訓練12碼，盡量複製實戰情況，陣前會提前決定由誰操刀，希望助球員身體肌肉記憶。每一名劊子手射完12碼回到中圈時，會有一名特別指派的隊友迎接及鼓勵，希望分擔壓力。正選門將比克福特（Jordan Pickford）水樽上，會貼上對方球員主射習慣的筆記。

英格蘭教練杜曹陣前為球員減壓，稱球迷不應有過高期望︰「對剛果民主共和國，不要期望英格蘭有亮麗表現，對手踢法和巴拿馬或加納相似，期望晉級下一圈可以踢出最佳表現。因為16強對手可能希望擊敗我們，而不是壓制及令我們難以發揮。」杜曹稱明晨一戰目標只有贏波︰「現在是全力以赴、完成任務、挺身而出、展現個人實力的時候。」 史賓斯料擔任右閘 英格蘭兩名右閘丁斯占士及查洛爾昆沙（Jarell Quansah）皆受傷，加上沒有召皇馬的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）入伍，料會在32強派出大軍唯一右閘迪積史賓斯(Spence)。英格蘭與剛果民主共和國的勝方，將在16強挑戰主辦國墨西哥。