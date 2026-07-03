世界盃｜莫迪歷不滿兩VAR判決　拒談退出克羅地亞國家隊傳聞

克羅地亞補時落後1:2時強攻，伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）頭槌先省中葡萄牙球員背部落在柏沙歷（Mario Pasalic）身旁，柏沙歷傳中予加華度爾（Josko Gvardiol）在門前射入。但是球證翻看VAR的片段後，重看慢鏡及足球晶片數據，指克羅地亞球員柏沙歷越位，判入球無效，最終葡萄牙以2:1擊敗克羅地亞。

馬坦奴域承認有觸球

莫迪歷稱隊友馬坦奴域承認當時有觸球，「但影片所見根本沒有接觸到，那就不算越位了。」這名40歲老將仍然老馬有火，指C朗射入的12碼判決同樣有問題︰「我們本應得到更多，如果12碼的接觸情況相反，克羅地亞球員在葡萄牙禁區倒地，球證根本不會判12碼。這球根本不是12碼，雙方都在互相推撞。我一向都說不喜歡VAR，VAR有時的確有作用，但有人會錯誤使用或選擇性執法，他們會根據球隊實力或其他因素而決定。」他續道︰「如果100%誤判，當然應該以VAR介入，但如果不是，那就不必要使用VAR。」