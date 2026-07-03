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體育
出版：2026-Jul-03 16:52
更新：2026-Jul-03 16:52

世界盃｜莫迪歷不滿兩VAR判決　拒談退出克羅地亞國家隊傳聞

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世界盃｜莫迪歷不滿兩VAR判決 拒談退出克羅地亞國家隊傳聞

世界盃｜莫迪歷不滿兩VAR判決 拒談退出克羅地亞國家隊傳聞

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克羅地亞在多次因視像助理裁判（VAR）界入下，包括被罰12碼由基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）追平及補時被VAR判入球無敵，以1:2不敵葡萄牙，世界盃32強止步。40歲的克羅地亞隊長莫迪歷（Luka Modric）認為VAR對克羅地亞不利，稱若情況相反，「格仔軍團」不會獲得12碼，指VAR不公。

但是球證翻看視像助理裁判（VAR）的片段後，經 VAR 重看慢鏡及足球晶片數據，指克羅地亞球員柏沙歷越位 40歲的克羅地亞隊長莫迪歷（Luka Modric）認為VAR對克羅地亞不利，認為若情況相反，「格仔軍團」不會獲得12碼 莫迪歷（Luka Modric）認為VAR對克羅地亞不利 莫迪歷（Luka Modric）賽後拒絕回應退出克羅地亞國家隊傳聞 世界盃｜莫迪歷（Modric）與C朗拿度賽後惺惺相惜 世界盃｜莫迪歷（Modric）與C朗拿度賽後惺惺相惜 世界盃｜莫迪歷（Modric）與C朗拿度賽後惺惺相惜 世界盃｜莫迪歷（Modric）與C朗拿度或者最後一次在國際大賽同場 世界盃｜莫迪歷（Modric）與C朗拿度或者最後一次在國際大賽同場 世界盃｜莫迪歷（Modric）與C朗拿度賽後惺惺相惜 世界盃｜莫迪歷（Modric）與C朗拿度或者最後一次在國際大賽同場 世界盃｜莫迪歷（Modric）或者最後一次在國際大賽亮相 世界盃｜莫迪歷與C朗拿度賽前握手

克羅地亞補時落後1:2時強攻，伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）頭槌先省中葡萄牙球員背部落在柏沙歷（Mario Pasalic）身旁，柏沙歷傳中予加華度爾（Josko Gvardiol）在門前射入。但是球證翻看VAR的片段後，重看慢鏡及足球晶片數據，指克羅地亞球員柏沙歷越位，判入球無效，最終葡萄牙以2:1擊敗克羅地亞。

馬坦奴域承認有觸球

莫迪歷稱隊友馬坦奴域承認當時有觸球，「但影片所見根本沒有接觸到，那就不算越位了。」這名40歲老將仍然老馬有火，指C朗射入的12碼判決同樣有問題︰「我們本應得到更多，如果12碼的接觸情況相反，克羅地亞球員在葡萄牙禁區倒地，球證根本不會判12碼。這球根本不是12碼，雙方都在互相推撞。我一向都說不喜歡VAR，VAR有時的確有作用，但有人會錯誤使用或選擇性執法，他們會根據球隊實力或其他因素而決定。」他續道︰「如果100%誤判，當然應該以VAR介入，但如果不是，那就不必要使用VAR。」

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被記者問到關於將來及退休問題時，莫迪歷打斷對方的話澄清︰「現在不是談掛靴的時候，你們很快就會知道一切。」最後，他表示克羅地亞踢出併勁，令他自豪︰「我為球隊表現自豪，大家都為代表克羅地亞自豪，特別是下半場踢得很精彩，這就是克羅地亞，正是克羅地亞獲得不少人尊敬和喜愛的原因。」

克羅地亞教練戴歷（Zlatko Dalic）則表示︰「今屆可能是莫迪歷最後一屆世界盃，我對以這樣方式出局感到遺憾。」

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