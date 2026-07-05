世界盃｜加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級

世界盃十六強正式展開！

首場由主辦國之一的加拿大對陣摩洛哥，不過今場比賽並不在加拿大境內舉行，而是在美國侯斯頓球場（Houston Stadium）上演。

最終摩洛哥憑著中場奧拿希（Azzedine Ounahi）梅開二度，以 3:0 淨勝加拿大，率先晉身八強；而加拿大則成為首支出局的主辦國。