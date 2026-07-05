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體育
出版：2026-Jul-05 03:05
更新：2026-Jul-05 03:05

世界盃｜加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級

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世界盃｜加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級

世界盃｜加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級

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世界盃十六強正式展開！

首場由主辦國之一的加拿大對陣摩洛哥，不過今場比賽並不在加拿大境內舉行，而是在美國侯斯頓球場（Houston Stadium）上演。

最終摩洛哥憑著中場奧拿希（Azzedine Ounahi）梅開二度，以 3:0 淨勝加拿大，率先晉身八強；而加拿大則成為首支出局的主辦國。

加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級（路透社） 加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級（路透社） 加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級（路透社） 加拿大成首支出局東道主　摩洛哥三球大勝晉級（路透社）

兩隊半場合演悶戰　保奴表現成唯一亮點

賽前普遍被看低一線的東道主加拿大，甫開賽卻佔盡上風不斷搶攻，可惜多番攻門都被摩洛哥門將保奴（Yassine Bounou）一一救出。有趣的是，其實保奴是在加拿大蒙特利爾出生，不過三歲便隨家人重返摩洛哥生活。

摩洛哥於上半場表現不在狀態，進攻組織顯得蹣跚。兩隊半場共領 6 張黃牌，領黃牌數量比埋門機會還要多，最終半場以 0:0 打成平手。

兩隊半場合演悶戰　保奴表現成唯一亮點（路透社）

兩隊半場合演悶戰　保奴表現成唯一亮點（路透社）

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奧拿希梅開二度　摩洛哥大勝晉級

換邊後摩洛哥明顯站穩陣腳，隊友夏基美（Achraf Hakimi）於 50 分鐘開出右路罰球，傳予禁區頂的奧拿希遠射得手，為摩洛哥先開紀錄領先 1:0。

隨後加拿大當然希望追成平手，不過摩洛哥來到 82 分鐘乘「楓葉國」進攻空群而出，藉著一次反擊機會，巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）助攻予奧拿希射成 2:0 奠定勝局。臨完場前，拉希米（Soufiane Rahimi）為摩洛哥「埋齋」，以一場 3:0 大勝晉級八強。

奧拿希梅開二度　摩洛哥淨勝晉級（路透社） 奧拿希梅開二度　摩洛哥淨勝晉級（路透社） 奧拿希梅開二度　摩洛哥淨勝晉級（路透社） 奧拿希梅開二度　摩洛哥淨勝晉級（路透社）

摩洛哥晉身八強，有望再次重演上屆世盃闖入四強的佳績，他們將於7月10日凌晨4時與法國或巴拉圭爭入四強。

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