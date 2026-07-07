世界盃｜C朗出局後重提歐國盃冠軍　「明天又是新一天！」

隨着西班牙臨完場前絕殺破網，葡萄牙的世界盃之旅宣告終結。這場被視為葡萄牙一代傳奇「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在世界盃的「最後一舞」，最終以淚水與遺憾落幕。 賽後這位年屆41歲的國家隊隊長接受訪問時神情落寞，直言雖然為出局感到痛心，但強調自己問心無愧，並寄語「明天又是新的一天」。

認同西班牙實力 C朗：我們已盡全力 對於球隊整體的發揮，C朗給予了高度肯定，認為球隊並非踢得不好，只是細節上未能把握得更完美：「我們踢了一場很好的比賽，整體的表現相當出色。當然我們本可以做得更好，但必須承認西班牙是世界上最頂尖的球隊之一，他們絕對有實力打入決賽，甚至奪冠。」 面對如此殘酷的淘汰賽結果，C朗坦言心情沉重，但他堅稱全隊已經毫無保留：「以這樣的方式被淘汰，現在的我確實感到非常難過，但我付出了所有，這已經是我所能做到的極限。」

世界盃「最後一舞」無憾 C朗：歐國盃冠軍等同世界盃 隨着葡萄牙出局，外界最關心的莫過於這是否C朗最後一次角逐世界盃。C朗對此並無避諱，大方承認自己的世界盃生涯已寫下句號：「是的，這已經是我的最後一屆世界盃。現在我需要時間去思考，好好陪伴我的家人，生活依然要繼續前行。」 C朗並未出局而否定自己為國家隊的奉獻，他特別重提了2016年帶領葡萄牙首奪歐洲國家盃的歷史性一刻，認為那項成就的含金量絕不亞於世界盃：「我曾經贏得2016年歐國盃冠軍，對我而言，那項錦標的份量與世界盃是同等巨大的，那份榮耀將會永遠留存。在我代表葡萄牙上陣之前，國家隊未有拿過任何冠軍，而我最終為國家帶來了三個冠軍，對此我只感到無比自豪。」

🚨🏆 Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”.



“That remains forever. Tomorrow is a new day, and we go”. pic.twitter.com/Dk9XIsHaiY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

問心無愧告別 明天太陽照常升起 C朗強調自己可以挺起胸膛離開世盃舞台：「足球世界就是這樣，有時候你贏，有時候你輸。明天我醒來的時候，我的心情依然會一樣。因為我知道自己已經毫無保留，付出了最大的努力。明天又是全新的一天，我們繼續前行。」

雖然「最後一舞」未能如願捧起大力神盃，但正如C朗所言，他為葡萄牙國家隊帶來的獎盃，將會永遠載入世界足壇的史冊之中。