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體育
出版：2026-Jul-07 12:28
更新：2026-Jul-07 12:28

世界盃｜麥巴比斥巴拉圭議員種族歧視︰您是個卑鄙無恥的女人

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世界盃｜麥巴比斥巴拉圭議員種族歧視︰您是個卑鄙無恥的女人

世界盃｜麥巴比斥巴拉圭議員種族歧視︰您是個卑鄙無恥的女人

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法國在世界盃16強，憑麥巴比（Mbappe）射入12碼以1︰0小勝巴拉圭晉級。巴拉圭激進自由黨議員議員Celeste Amarilla賽後在社交平台指麥巴比是「被殖民的喀麥隆人」，不是真正法國人，又稱巴拉圭賽後應打麥巴比一巴掌，令「麥總」怒火中燒，在X發長文回應直斥對方種族歧視。

麥巴比在X貼上Celeste Amarilla的照片（圖），並在留言還擊 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社） 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社） 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社） 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社） 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社） 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社） 巴拉圭佈下嚴密防線　法國半場進攻失靈（路透社） 麥巴比一箭定江山　法國一球小勝巴拉圭過關（路透社）

巴拉圭議員︰巴拉圭球員賽後應贈麥巴比一把掌

Celeste Amarilla在社交平台發文，開名指責麥巴比偽裝為法國人，實際上是殖民主義下的喀麥隆人︰「麥巴比是被殖民的喀麥隆人，拚命想冒充為法國人，更是自大又醜陋的暴發戶，法國靠運氣贏波。我們只想怪責巴拉圭球員，賽後沒有贈麥巴比一把掌。」

27歲的麥巴比在法國巴黎出生，其父親Wilfrid在喀麥隆出生，母親Fayza擁有阿爾及利亞血統，在法國出生。

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麥巴比︰你不能代表巴拉圭

麥巴比在X貼上Celeste Amarilla的照片，並在留言還擊︰「Celeste Amarilla女士，您是個卑鄙無恥、不配擔任公職的女人，你不能代表巴拉圭，這個在今屆世界盃揮灑激情和榮耀的國度。」

今屆暫時攻入7球，與美斯及夏蘭特並列神射手榜第一名的麥巴比，續指方種族歧視︰「因為你無知和毫不掩飾的種族主義，令大家忘記了巴拉圭球員在今屆世界盃所創造的歷史和努力，取而代之的是一位無能女士為巴拉圭留下了最差形象。」最後麥巴比指永遠不會讓對方自由地將仇恨和種送主義傳播到全世界。

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法國將在7月10日凌晨4時與摩洛哥爭入4強，暫時ViuTV99台將免費直播。

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