巴拉圭議員︰巴拉圭球員賽後應贈麥巴比一把掌

Celeste Amarilla在社交平台發文，開名指責麥巴比偽裝為法國人，實際上是殖民主義下的喀麥隆人︰「麥巴比是被殖民的喀麥隆人，拚命想冒充為法國人，更是自大又醜陋的暴發戶，法國靠運氣贏波。我們只想怪責巴拉圭球員，賽後沒有贈麥巴比一把掌。」

27歲的麥巴比在法國巴黎出生，其父親Wilfrid在喀麥隆出生，母親Fayza擁有阿爾及利亞血統，在法國出生。