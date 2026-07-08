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體育
出版：2026-Jul-08 04:45
更新：2026-Jul-08 04:45

世界盃｜埃及出局炮轟賽會造馬　主帥哈辛：他們想美斯晉級

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世界盃｜埃及出局炮轟FIFA造馬　主帥哈辛：他們想美斯晉級（路透社）

世界盃｜埃及出局炮轟FIFA造馬　主帥哈辛：他們想美斯晉級（路透社）

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今屆世界盃十六強的一場焦點大戰中，衛冕冠軍阿根廷在落後兩球的絕境下，憑藉球王美斯（Lionel Messi）交出一入球一助攻，加上安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在補時階段射入絕殺球，以3:2驚險反勝埃及晉級八強。

這場峰迴路轉的賽事完場後掀起軒然大波，埃及主帥哈辛（Hossam Hassan）賽後「火藥味」十足，公開炮轟賽事遭到操縱，更直指球證判決偏袒，直言：「看來有人希望美斯繼續留在這項賽事中。」

埃及於比賽尾段「火藥味」十足，更有一教練團職員領紅。（路透社） 埃及於比賽尾段「火藥味」十足，更有一教練團職員領紅。（路透社） 埃及於比賽尾段「火藥味」十足，更有一教練團職員領紅。（路透社） 埃及於比賽尾段「火藥味」十足，更有一教練團職員領紅。（路透社） 埃及於比賽尾段「火藥味」十足，更有一教練團職員領紅。（路透社） 埃及於比賽尾段「火藥味」十足，更有一教練團職員領紅。（路透社）

球證判決有爭議　完場後埃及包圍球證理論

雖然阿根廷驚險晉級，但比賽中的多次爭議判決引發埃及教練團隊的極度不滿。埃及於58分鐘一度憑著穆斯達法薩高（Mostafa Ziko）入球擴大領先優勢，然而球證查看視像助理裁判（VAR）的重播後，示意阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）於較早前組織被侵犯，故入球無效。

臨完場前埃及球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在禁區內疑似被侵犯，但球證並未判罰十二碼，VAR亦沒有介入，賽後埃及全隊包圍主球證拿迪斯亞（Francois Letexier）抗議。

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沙拿在禁區內疑似被侵犯片段：

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主帥賽後開火　「一切已超越技術層面」

埃及主帥哈辛賽後接受訪問時難掩怒火，直言球隊在各方面都表現得比阿根廷出色，卻被球場外的因素奪走了勝利，「我們付出了重大努力，但在足球世界裡，有些事情超越了技術層面。」

哈辛直斥賽事不公，並將矛頭指向美斯和賽事背後的商業利益：「生活就是不公平，我們踢得更好，在各個方面都勝過衛冕冠軍。看來有人希望美斯繼續留在這項賽事中，這裡肯定存在商業運作的成分。」

主帥賽後開火　「一切已超越技術層面」（路透社）

主帥賽後開火　「一切已超越技術層面」（路透社）

射手薩高怒斥賽事被操控　「恭喜阿根廷『提前』封王」

在比賽中攻入一球的埃及射手穆斯達法薩高（Mostafa Zico），賽後接受訪問時情緒非常激動，更一度落淚，直接將矛頭指向球證和賽會。他難掩失落地向支持者道歉：「我真的很想令埃及球迷感到驕傲，但我必須向大家道歉，我們最終失敗了。但這並不是我們的錯，那個球證不僅是表現糟糕，簡直是不公道！」

穆斯達法薩高憤怒地指控賽事不公：「球證的偏袒非常明顯，從開賽那一刻起就一直針對我們。他根本不想看見我們獲勝，這是一場被操縱的比賽。看來要提前恭喜阿根廷，再次贏得世界盃冠軍。」這番言論火藥味極濃，旋即引來外界極大迴響。

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薩高賽後含淚控訴賽會：

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