世界盃｜埃及出局炮轟賽會造馬　主帥哈辛：他們想美斯晉級

今屆世界盃十六強的一場焦點大戰中，衛冕冠軍阿根廷在落後兩球的絕境下，憑藉球王美斯（Lionel Messi）交出一入球一助攻，加上安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在補時階段射入絕殺球，以3:2驚險反勝埃及晉級八強。 這場峰迴路轉的賽事完場後掀起軒然大波，埃及主帥哈辛（Hossam Hassan）賽後「火藥味」十足，公開炮轟賽事遭到操縱，更直指球證判決偏袒，直言：「看來有人希望美斯繼續留在這項賽事中。」

球證判決有爭議 完場後埃及包圍球證理論 雖然阿根廷驚險晉級，但比賽中的多次爭議判決引發埃及教練團隊的極度不滿。埃及於58分鐘一度憑著穆斯達法薩高（Mostafa Ziko）入球擴大領先優勢，然而球證查看視像助理裁判（VAR）的重播後，示意阿根廷中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）於較早前組織被侵犯，故入球無效。 臨完場前埃及球星穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在禁區內疑似被侵犯，但球證並未判罰十二碼，VAR亦沒有介入，賽後埃及全隊包圍主球證拿迪斯亞（Francois Letexier）抗議。

沙拿在禁區內疑似被侵犯片段：

Salah was TRIPPED in the BOX



This was a FOUL and a Penatly pic.twitter.com/gubfCZxT3d — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 7, 2026

主帥賽後開火 「一切已超越技術層面」 埃及主帥哈辛賽後接受訪問時難掩怒火，直言球隊在各方面都表現得比阿根廷出色，卻被球場外的因素奪走了勝利，「我們付出了重大努力，但在足球世界裡，有些事情超越了技術層面。」 哈辛直斥賽事不公，並將矛頭指向美斯和賽事背後的商業利益：「生活就是不公平，我們踢得更好，在各個方面都勝過衛冕冠軍。看來有人希望美斯繼續留在這項賽事中，這裡肯定存在商業運作的成分。」

主帥賽後開火 「一切已超越技術層面」（路透社）

射手薩高怒斥賽事被操控 「恭喜阿根廷『提前』封王」 在比賽中攻入一球的埃及射手穆斯達法薩高（Mostafa Zico），賽後接受訪問時情緒非常激動，更一度落淚，直接將矛頭指向球證和賽會。他難掩失落地向支持者道歉：「我真的很想令埃及球迷感到驕傲，但我必須向大家道歉，我們最終失敗了。但這並不是我們的錯，那個球證不僅是表現糟糕，簡直是不公道！」 穆斯達法薩高憤怒地指控賽事不公：「球證的偏袒非常明顯，從開賽那一刻起就一直針對我們。他根本不想看見我們獲勝，這是一場被操縱的比賽。看來要提前恭喜阿根廷，再次贏得世界盃冠軍。」這番言論火藥味極濃，旋即引來外界極大迴響。

薩高賽後含淚控訴賽會：

🚨🚨🚨 BREAKING - MOSTAFA ZIKO:



🗣 "The referee is unfair, God is sufficient for me and the best disposer of affairs. He's wasting the effort of an entire nation."



"The cup is being given to Argentina."

pic.twitter.com/Um7MJkevpU — Salah Updates #WorldCup (@SalahUpdates) July 7, 2026

🚨🚨 Egypt’s Ziko: “The referee is unfair, God is sufficient for me and the best disposer of affairs. He's wasting the effort of an entire nation”.



“The cup is being given to Argentina. They win the World Cup”. pic.twitter.com/hhS2DOx7kN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026