世界盃︱挪威投訴比寧咸追平前足球撞到纜索 FIFA以「心電圖」澄清

比寧咸在上半場完場前追平，再於加時建功助英格蘭在世界盃八強以2︰1淘汰挪威。不過比咸寧第一個入球後，教練蘇巴根及門將利蘭（Orjan Haskjold Nyland）皆投訴安達臣控球前，皮球在半空擊中蜘蛛攝影機（Spider cam）的纜索，而國際足協（FIFA）即以「足球心電圖」澄清沒有此事。
挪威教練及門將投訴不受理
當時利蘭（Orjan Haskjold Nyland） 大腳開出球門球，皮球經安達臣及哥頓後落在比寧咸腳下，窄角度妙射入網，成為英格蘭反勝關鍵一刻。利蘭及挪威教練蘇巴根立即投訴，指皮球在半空擊中蜘蛛攝影機（Spider cam）的纜索，認為入球無效，應判為公正球，但球證未有受理。
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【Now世界盃精華】八強 - 挪威 對 英格蘭
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
國際足協官方發聲明，稱沒有此事︰「第45+2分鐘入球前，足球內的感測器數據顯示，球在空足球心電圖數據並未出現峰值。沒有證據證明足球曾碰到纜索，沒有跡象顯示運行軌跡因此改變。」並附上「足球心電圖」及17秒比賽慢鏡影片。