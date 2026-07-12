世界盃︱挪威投訴比寧咸追平前足球撞到纜索 FIFA以「心電圖」澄清

挪威教練及門將投訴不受理

當時利蘭（Orjan Haskjold Nyland） 大腳開出球門球，皮球經安達臣及哥頓後落在比寧咸腳下，窄角度妙射入網，成為英格蘭反勝關鍵一刻。利蘭及挪威教練蘇巴根立即投訴，指皮球在半空擊中蜘蛛攝影機（Spider cam）的纜索，認為入球無效，應判為公正球，但球證未有受理。