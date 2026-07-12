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體育
出版：2026-Jul-12 09:10
更新：2026-Jul-12 09:10

世界盃︱挪威投訴比寧咸追平前足球撞到纜索 FIFA以「心電圖」澄清

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世界盃︱挪威投訴比寧咸追平前足球撞到纜索 FIFA以「心電圖」澄清

世界盃︱挪威投訴比寧咸追平前足球撞到纜索 FIFA以「心電圖」澄清

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比寧咸在上半場完場前追平，再於加時建功助英格蘭在世界盃八強以2︰1淘汰挪威。不過比咸寧第一個入球後，教練蘇巴根及門將利蘭（Orjan Haskjold Nyland）皆投訴安達臣控球前，皮球在半空擊中蜘蛛攝影機（Spider cam）的纜索，而國際足協（FIFA）即以「足球心電圖」澄清沒有此事。

而國際足協（FIFA）即以「足球心電圖」澄清，比寧咸入球前足球沒有碰到纜索 世界盃︱挪威投訴比寧咸追平前足球撞到纜索 FIFA以「心電圖」澄清 世界盃︱挪威投訴比寧咸追平前足球撞到纜索 FIFA以「心電圖」澄清 教練蘇巴根及門將利蘭（Orjan Haskjold Nyland）皆投訴安達臣控球前，皮球在半空擊中蜘蛛攝影機（Spider cam）的纜索 教練蘇巴根及門將利蘭（Orjan Haskjold Nyland）皆投訴安達臣控球前，皮球在半空擊中蜘蛛攝影機（Spider cam）的纜索

挪威教練及門將投訴不受理

當時利蘭（Orjan Haskjold Nyland） 大腳開出球門球，皮球經安達臣及哥頓後落在比寧咸腳下，窄角度妙射入網，成為英格蘭反勝關鍵一刻。利蘭及挪威教練蘇巴根立即投訴，指皮球在半空擊中蜘蛛攝影機（Spider cam）的纜索，認為入球無效，應判為公正球，但球證未有受理。

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國際足協官方發聲明，稱沒有此事︰「第45+2分鐘入球前，足球內的感測器數據顯示，球在空足球心電圖數據並未出現峰值。沒有證據證明足球曾碰到纜索，沒有跡象顯示運行軌跡因此改變。」並附上「足球心電圖」及17秒比賽慢鏡影片。

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