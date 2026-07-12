世界盃︱挪威航空願賭服輸換英航Logo 英格蘭晉級教練杜曹稱好彩

英格蘭在世界盃八強憑比寧咸梅開二度，加時以2︰1淘汰對手挪威晉級。然而英格蘭教練杜曹（Thomas Tuchel）不滿球隊表現，直言好彩（We were lucky enough）。而挪威航空賽前向英國航空下戰書，最終守承諾將頭像換成英航標誌，並出Post大方恭喜英格蘭。
杜曹讚比寧咸世界級
英格蘭全場14次射門比挪威多一次，然而希金在下半場入球，VAR後球證判夏蘭特推人犯規在先而無效，令英格蘭球迷抹一把汗。英格蘭教練杜曹賽後表示滿意賽果，但不滿表現︰「我們打入4強當然好，但我們踢得不好，令自己處於困局。球員很投入，但踢出來就是不夠好，戰術失誤多、速度不夠快，穩定性不夠，（晉級）只是好彩。我們要踢得更好。」
不過杜曹不忘大讚比寧咸︰「世界級，他每場都交出好表現。」
記者及後追問比寧咸如何回應杜曹指全隊踢得差之說，這名晉級功臣說︰「是的，無論如何都好。今場很難踢，球員都併盡全力，我很高興大家都交出所有。」
挪威航空衷心希望「英格蘭將足球帶回家」
早前挪威航空在社交平台向英國航空下戰書，稱如果挪威勝出，英航需將其IG頭像換成挪威航空的標誌一天，相反若挪威隊出局，挪威航空就會將頭像換成英航標誌。賽後挪威航空「願賭服輸」，立即將IG Logo換作英國航空Logo，更大方出Post祝英格蘭四強一切順利︰「比賽已結束，戰書永遠在大家心中。祝英格蘭及英航在四強順利，衷心希望你們能將足球帶回家（hope you’ll get to bring football home!）。」