世界盃︱挪威航空願賭服輸換英航Logo 英格蘭晉級教練杜曹稱好彩

英格蘭在世界盃八強憑比寧咸梅開二度，加時以2︰1淘汰對手挪威 晉級。然而英格蘭教練杜曹（Thomas Tuchel）不滿球隊表現，直言好彩（We were lucky enough）。而 挪威航空賽前向英國航空下戰書 ，最終守承諾將頭像換成英航標誌，並出Post大方恭喜英格蘭。

杜曹讚比寧咸世界級

英格蘭全場14次射門比挪威多一次，然而希金在下半場入球，VAR後球證判夏蘭特推人犯規在先而無效，令英格蘭球迷抹一把汗。英格蘭教練杜曹賽後表示滿意賽果，但不滿表現︰「我們打入4強當然好，但我們踢得不好，令自己處於困局。球員很投入，但踢出來就是不夠好，戰術失誤多、速度不夠快，穩定性不夠，（晉級）只是好彩。我們要踢得更好。」

不過杜曹不忘大讚比寧咸︰「世界級，他每場都交出好表現。」

記者及後追問比寧咸如何回應杜曹指全隊踢得差之說，這名晉級功臣說︰「是的，無論如何都好。今場很難踢，球員都併盡全力，我很高興大家都交出所有。」