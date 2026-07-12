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體育
出版：2026-Jul-12 11:45
更新：2026-Jul-12 11:45

世界盃︱阿根廷加時挫瑞士 4強鬥英格蘭（有片）

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世界盃︱阿根廷挫瑞士 4強鬥英格蘭

世界盃︱阿根廷挫瑞士 4強鬥英格蘭

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世界盃八強阿根廷憑美斯交出個人世界盃第10次助攻，加上艾華利斯加時射入金球及拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）錦上添花，助球隊加時以3︰1瑞士，將在7月16日（周五）凌晨3時與英格蘭爭入決賽，衛冕之路只餘最後兩場。

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阿根廷賽前歷來7度對瑞士取得5勝2和不敗佳績，當中最近一次對賽為2014世界盃16強，當時阿根廷加時憑美斯助攻迪馬利亞射入全場唯一入球淘汰對手。

美斯世界盃歷來10次助攻

瑞士在八強賽前未嘗落後，但只花10分鐘紀錄就未能延續。第15次淘汰賽上陣，超越高路斯成為第一名達到此里程碑的美斯開出角球，中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在前柱頂入，助阿根廷領前。美斯歷來累積10次助攻，繼續領放累積助攻榜。

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安保路插水兩黃一紅

下半場瑞士強攻，阿根廷形勢被動，門將馬天尼斯救出兩次險救已是警號。直到67分鐘瑞士翼鋒丹尼度耶（Dan Ndoye）靠左路小姐窄位起腳，射穿門將馬天尼斯坑渠追成1︰1。然而瑞士前鋒比列安保路（Breel Embolo）令阿根廷球員領黃牌，經VAR後證實安保路插水，球證改判安保路黃牌，加上早前他於中圈踢跌對手的黃牌，兩黃一紅下瑞士以寡敵眾守到加時。

112分鐘阿根廷憑艾華利斯在左路彎入死角，加上拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）補時錦上添花，助阿根廷以3︰1晉級。

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周四凌晨3時鬥英格蘭

晉級後將在7月16日（周四）凌晨3時與英格蘭爭入決賽，ViuTV99台將免費直播這場四強大戰。

英格蘭對阿根廷歷來錄得6勝5和3負，只計世界盃3勝1和1負，輸波一仗為1986年馬勒當拿「上帝之手」經典一役。

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