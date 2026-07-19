世界盃︱雲格以佛得角證明擴軍48隊空前成功　承諾檢討水Break

國際足協（FIFA）全球足球發展總監雲加（Arsene Wenger）在世界盃決賽前總結，指今屆世界盃由32隊擴軍至48隊為空前成功，同時承認「水Break」反應兩極，將會在西班牙對阿根廷的決賽後檢討未來會否調整。

雲加︰球隊間實力差距收窄

雲加表示，傳媒在賽事前曾質疑決賽周增至48隊的決定，但指佛得角爆紅證明了一切︰「賦予更多隊伍在世界盃亮相，是必然的事。整體而言，我堅信這是正確決定，而且取得空前成功，」這名前阿仙奴名帥說道。「當初有人質疑這些球隊的實力是否足夠，而他們已經用表現回答。他們不僅證明了實力，更踢出精彩的比賽。我腦海中立刻浮現佛得角的名字，但還有許多隊伍也是如此。」

雲加補充道，教練水平與其他技術層面的發展，已經縮小了各隊之間的實力差距。談到決賽兩隊的戰術風格時，他形容道：「阿根廷展現出更強烈的求勝慾，踢的是身體對抗更激烈的南美風格，陣中當然也具備像美斯（Lionel Messi）這樣高質素的球員。至於西班牙，則建立在智慧與細膩技術的基礎上。」